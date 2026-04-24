ورتالىق ازيا بۇگىندە كليماتتىق وزگەرىستەردىڭ ءدال ورتاسىندا تۇر - باتىر مامەدوۆ
استانا. KAZINFORM - ورتالىق ازيا ءوڭىرىنىڭ جىلىنۋ قارقىنى الەمدىك ورتاشا كورسەتكىشتەن 2 ەسە جوعارى. بۇل تۋرالى وڭىرلىك ەكولوگيالىق فورۋمنىڭ تاقىرىپتىق سەسسياسىندا ورتالىق ازيانىڭ وڭىرلىك ەكولوگيالىق ورتالىعىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى باتىر مامەدوۆ ايتتى.
- ورتالىق ازيا بۇگىندە كليماتتىق وزگەرىستەردىڭ ءدال ورتاسىندا تۇر. وڭىرىمىزدەگى جىلىنۋ قارقىنى الەمدىك ورتاشا كورسەتكىشتەن ەكى ەسە جوعارى. ءبىز ونىڭ سالدارىن كۇن سايىن كورىپ وتىرمىز. جەردىڭ توزۋى ءقازىردىڭ وزىندە اۋماقتارىمىزدىڭ 80 پايىزىن قامتىدى. بۇل جىل سايىن ەلدەر ەكونوميكاسىنا جالپى ىشكى ءونىمنىڭ شامامەن 6 پايىزىنا تەڭ شىعىن اكەلەدى. بۇل - تۇراقسىز وتكەننىڭ وتە ۇلكەن قۇنى. ءبىراق بۇگىن ءبىز تۇراقتى بولاشاقتى قۇرۋ ءۇشىن جينالىپ وتىرمىز، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، ورتالىق ازيانىڭ وڭىرلىك ەكولوگيالىق ورتالىعىنىڭ ميسسياسى ءاردايىم ەلدەر اراسىنداعى كوپىر بولۋ ەدى. ال بۇگىندە بۇل كوپىر دەكلاراتسيالار كەزەڭىنەن ناقتى وڭىرلىك ىنتىماقتاستىق كەزەڭىنە ءوتۋدى بايلانىستىرىپ وتىر.
- ءبىزدىڭ سەسسيا - ساياسي ەرىك-جىگەردىڭ ارقاسىندا قالپىنا كەلتىرىلگەن ورماندار مەن مىڭداعان ادامنىڭ قورعالعان ءومىرىن پاش ەتەتىن الاڭ. ورتالىق ازياداعى وسىناۋ وزگەرىستەردىڭ نەگىزگى قۇرالى «ورتالىق ازياداعى تۇراقتى لاندشافتاردى قالپىنا كەلتىرۋ باعدارلاماسى» بولدى. دۇنيەجۇزىلىك بانك پەن حالىقارالىق سەرىكتەستەردىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا تۇراقتى ەگىن شارۋاشىلىعى 470 مىڭ گەكتاردان استام اۋماقتا ەنگىزىلدى. بۇل جاي عانا ستاتيستيكا ەمەس. بۇل - 300 مىڭنان استام ازاماتىمىزدى سەلدەن، سۋ تاسقىنىنان جانە شاڭدى داۋىلدان تىكەلەي قورعايتىن ناعىز قالقان. وزبەكستان، قىرعىزستان جانە تاجىكستان تۇيىسكەن جەردە ترانسشەكارالىق بەيبىتشىلىك پاركىنىڭ قۇرىلۋى تابيعاتتىڭ شەكارا تانىمايتىنىن كورسەتەدى. ال ونى باسقارۋ شىن مانىندە ءبىرتۇتاس سيپاتقا يە بولا باستادى، - دەدى باتىر مامەدوۆ.
بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ- نىڭ اپاتتار تاۋەكەلىن ازايتۋ جونىندەگى ەۋروپا جانە ورتالىق ازيا وڭىرلىك كەڭسەسىنىڭ باسشىسى ناتاليا الونسو كانو ورتالىق ازيانىڭ ترانسشەكارالىق لاندشافتارىن قالپىنا كەلتىرۋ اپات تاۋەكەلدەرىن ازايتۋدىڭ نەگىزگى ستراتەگياسى ەكەنىن ايتقان ەدى.