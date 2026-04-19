ورمۋز بۇعازىنداعى تانكەرگە وق اتىلدى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيانىڭ تەڭىز ساۋدا وپەراتسيالارى باسقارماسى (UKMTO) ورمۋز بۇعازىندا بولعان تانكەردىڭ يران يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنا تيەسىلى ەكى كاتەردىڭ وزدەرىن اتقىلاعانىن حابارلاعان.
BBC-دىڭ حابارلاۋىنشا، وقيعا وماننان سولتۇستىك- شىعىسقا قاراي شامامەن 20 تەڭىز ميلى (37 شاقىرىمعا جۋىق) قاشىقتىقتا بولعانى ايتىلدى. UKMTO كاپيتانعا سىلتەمە جاساي وتىرىپ، كەمە مەن ەكيپاجدىڭ قاۋىپسىز جاعدايدا ەكەندىگىن مالىمدەدى.
سونىمەن قاتار Reuters اگەنتتىگىنە ءۇش دەرەككوزدىڭ ايتۋىنشا، كەمىندە ەكى ساۋدا كەمەسى بۇعازدان وتۋگە ارەكەت جاساعان كەزدە اتقىلانعان.
كەمە قاتىناسى سالاسىنداعى دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، كەيبىر كەمەلەرگە يران اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى ورمۋز بۇعازىنىڭ قايتادان جابىلعانى جانە بارلىق كەمەلەر ءۇشىن وتۋگە تىيىم سالىنعانى تۋرالى حابارلاما جىبەرگەن.
ايتا كەتەيىك، يران ا ق ش-تىڭ تەڭىزدى بۇعاتتاۋىنا بايلانىستى ورمۋز بۇعازىنىڭ قايتا جابىلعانىن مالىمدەدى.