ورمۋز بۇعازىنا بالاما سۋ جولى سالىنۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى ورمۋز بۇعازىنا بالاما جاڭا سۋ جولىن سالۋى مۇمكىن. قۇنى ميللياردتاعان دوللارلىق جوبا ەلدىڭ ساۋلەتشىلەر قاۋىمداستىعى تاراپىنان ۇسىنىلدى. قازىر امىرلىك پارسى شىعاناعىندا ا ق ش پەن يراننىڭ قىسىمىنا ۇشىراپ، كەمە قاتىناسىن تولىق قالپىنا كەلتىرە الماي جاتىر.
ال دۋبايدى كوكتەي وتەتىن جاساندى ارنا تىكەلەي اراب تەڭىزىنە جول اشۋى ءتيىس. امىرلىك بيلىگى بۇدان بىلاي يران مەن ا ق ش اسكەرى باقىلايتىن ورمۋز بۇعازىنا ەش تاۋەلدى بولعىسى كەلمەيدى. سول سەبەپتى حالىقارالىق تاۋار تاسىمالىن ءارتاراپتاندىراتىن ءورشىل ماقساتتى قولعا الىپ وتىر. جاڭا سۋ جولىنىڭ جوباسى ەلدە بۇعان دەيىن ۇسىنىلىپ، جان-جاقتى تارازىلانعان. ءبىراق قارجىلىق اۋىرتپالىعىنا قاراي كەيىنگە شەگەرىلىپ كەلدى. بولجام بويىنشا قۇرىلىسقا ونداعان ميلليارد دوللار قاجەت. ەگەر ىسكە قوسىلسا، ەل بيۋدجەتىنە جىل سايىن تۇراقتى پايدا اكەلىپ تۇرادى.
ابدۋلراحيم ابدۋلۆاحيد، ساياسي ساراپشى:
- جوبا كولىك شىعىندارىن ازايتىپ، مۇناي تاسىمالىن تۇراقتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سىرتقى كۇشتەر ونى ءبىزدىڭ باقىلاۋدان شىعارا قويمايدى. البەتتە سىرت كوزگە قاراعاندا مۇمكىن ەمەس سەكىلدى كورىنەدى. ال مەن بۇعان سەنەمىن. سەبەبى اراب امىرلىكتەرى وتكەن 50 جىلدا قانشاما دۇنيەنى شىندىققا اينالدىرا ءبىلدى.
وسىلاي دەگەنمەن ەل ىشىندە جوبانىڭ كەلەشەگىنە كۇمانمەن قارايتىندار از ەمەس. «ويتكەنى بيۋدجەتتىڭ بۇعان مۇمكىندىگى جەتپەيدى. بۇل ءبىر. ەكىنشىدەن، جاساندى سۋ جولى تۇتاس اراب تۇبەگىنىڭ تابيعي تەپە-تەڭدىگىن بۇزادى»، - دەيدى كەي ماماندار. ال ساۋلەتشىلەر قاۋىمداستىعى ارناعا «بىرلىك بۇعازى» دەگەن اتاۋ بەرىپ ۇلگەردى. ءارى فۋتۋريستىك تۇرعىدا تەڭدەسسىز دەپ باعالادى.
وبايد ءالزاابي، حالىقارالىق قاتىناستار بويىنشا ساراپشى:
- مەن جوباعا قانشا قارجى جۇمسالاتىنىن شامالاپ قانا ايتا الامىن. 10-12 جىل بۇرىن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە جۇمىس ىستەگەنىمدە ارىپتەستەرىم اتالعان ارنا قۇرىلىسىن شىن مانىندە قىزۋ تالقىلاي باستادى. سوسىن بيلىكتەگىلەر بارلىعىن كەيىنگە شەگەردى. ويتكەنى ءشول دالادا الىپ كەمەلەر وتەتىن ارنا قازۋ، تاۋلى ايماقتار اراسىن جارىپ ءوتۋ، جىل سايىن ارنانى كۇتىپ-ۇستاپ تۇرۋ سىندى ماسەلەلەر بار. مۇنىڭ ءبارى بيۋدجەتكە ەداۋىر سالماق سالادى. سوندىقتان ونىڭ ورنىنا ورمۋز بويىندا جاعدايدى تۇراقتىندىرۋعا كۇش سالۋ كەرەك دەپ ويلايمىن.
جاڭا ارنا ءوڭىردىڭ كولىك- لوگيستيكالىق الەۋەتىن ايتارلىقتاي ارتتىرادى. الىپ كەمەلەر ءۇشىن تىكەلەي اراب تەڭىزىنە جول اشادى. الايدا ازىرگە مۇنىڭ بارلىعى جوسپار. ءىس جۇزىندە ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلاتىن شارۋا. سوعان قاراماستان اراب امىرلىكتەرى ساۋدا جولدارىن ءارتاراپتاندىراتىن كەز كەلگەن يدەيادان باس تارتىپ جاتقان جوق.
جىلدار بويى تىنشىپ جاتقان سۋ جولىنان بيىل ابدەن مازاسى قاشتى. ا ق ش پەن يران اراسىنداعى داۋ-داماي، قاقتىعىستىڭ كەسىرىنەن قانشاما كەمە وتكەلدەن وتە الماي، ايدىندا قاڭتارىلىپ تۇرىپ قالدى. ءسات سايىن قاراسى قويۋلانا بەردى. تەك كەيىنگى كۇندەرى احۋال ءبىرشاما تۇراقتالدى دەمەسەڭىز، بۇعاز ارقىلى قاتىناس تولىق قالپىنا كەلمەدى. ءالى دە تاۋەكەلى باسىم ايماق بولىپ تۇر.
