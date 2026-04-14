ورمۋز بۇعازى جاھاندىق ازىق-تۇلىك داعدارىسىن تۋدىرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ-نىڭ ازىق-تۇلىك جانە اۋىل شارۋاشىلىق ۇيىمى (ف ا و) ورمۋز بۇعازىنداعى جاعدايعا بايلانىستى جاھاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ازىق-تۇلىك داعدارىسىنىڭ قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ف ا و- دا ورمۋز بۇعازىنداعى ۇزاققا سوزىلعان تۇراقسىزدىق الەمدىك ازىق-تۇلىك داعدارىسىنا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ۇيىمنىڭ باعالاۋىنشا، وسى ستراتەگيالىق باعىت ارقىلى اۋىل شارۋاشىلىعى رەسۋرستارى ەكسپورتىنىڭ %20 دان %45 عا دەيىنگى بولىگى وتەدى. سونىمەن قاتار پارسى شىعاناعى ءوڭىرى تىڭايتقىش جەتكىزۋدە ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
ف ا و- نىڭ باس ەكونوميسى ماكسيمو تورەرو ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋى مەن تاپشىلىق قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى. بۇل اسىرەسە تىڭايتقىشتار مەن ەنەرگيا تاسىمالداۋشىلار يمپورتىنا تاۋەلدى ەڭ كەدەي ەلدەرگە قاتتى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاعداي ۋشىعا تۇسسە، سالدارى پاندەميا كەزەڭىندەگى داعدارىسپەن تەڭ بولۋى جانە ەل- نينو سياقتى اۋا رايى قۇبىلىسىمەن ناشارلاۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەكۆاتورلىق تىنىق مۇحيتىنداعى جەرۇستى سۋلارىنىڭ جىلىنۋىنا اكەپ سوعاتىن ەل- نينو قۇبىلىسى 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ۇدەۋى مۇمكىن. ساراپشىلار بۇكىل الەمدە سۋ تاسقىنى، قۇرعاقشىلىق جانە رەكوردتىق جوعارى تەمپەراتۋرا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
ايتا كەتەيىك، يران مەن ا ق ش پاكىستانداعى كەلىسسوزدەردە سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلە المادى.
ا ق ش پرەزيدەنت دونالد ترامپ يران پورتتارىنا تەڭىز بلوكاداسىن ەنگىزدى.