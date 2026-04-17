ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:39, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ورالدان ىستانبۇلعا تىكەلەي رەيس اشىلادى

    ورال. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 4 - ماۋسىمنان باستاپ Pegasus Airlines اۋە كومپانياسى ورال - ىستانبۇل باعىتىندا تۇراقتى رەيستەردى ورىندايدى.

    Самолет Scat Скат ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    «ورال حالىقارالىق اۋەجايى» ج ش س- نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم ەتكەنىندەي، رەيستەر اپتاسىنا ەكى رەت - بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى جۇزەگە اسىرىلادى.

    ىستانبۇل - ءىرى كولىك جانە تۋريستىك ورتالىقتاردىڭ ءبىرى، ول ىسكەرلىك ساپارلار مەن دەمالىس ءۇشىن، سونداي-اق ءارى قاراي حالىقارالىق باعىتتارعا ىڭعايلى قوسىلۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

    تىكەلەي رەيستىڭ اشىلۋى جول ءجۇرۋ ۋاقىتىن قىسقارتىپ، باتىس قازاقستان وبلىسى تۇرعىندارى ءۇشىن حالىقارالىق باعىتتاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن استانا-ورال باعىتىنداعى ۇشاق بورتىندا جۇكتى كەلىنشەكتىڭ تولعاعى ۇستاپ قالعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
