13:39, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
ورالدان ىستانبۇلعا تىكەلەي رەيس اشىلادى
ورال. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 4 - ماۋسىمنان باستاپ Pegasus Airlines اۋە كومپانياسى ورال - ىستانبۇل باعىتىندا تۇراقتى رەيستەردى ورىندايدى.
«ورال حالىقارالىق اۋەجايى» ج ش س- نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن ءمالىم ەتكەنىندەي، رەيستەر اپتاسىنا ەكى رەت - بەيسەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى جۇزەگە اسىرىلادى.
ىستانبۇل - ءىرى كولىك جانە تۋريستىك ورتالىقتاردىڭ ءبىرى، ول ىسكەرلىك ساپارلار مەن دەمالىس ءۇشىن، سونداي-اق ءارى قاراي حالىقارالىق باعىتتارعا ىڭعايلى قوسىلۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تىكەلەي رەيستىڭ اشىلۋى جول ءجۇرۋ ۋاقىتىن قىسقارتىپ، باتىس قازاقستان وبلىسى تۇرعىندارى ءۇشىن حالىقارالىق باعىتتاردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن استانا-ورال باعىتىنداعى ۇشاق بورتىندا جۇكتى كەلىنشەكتىڭ تولعاعى ۇستاپ قالعانىن جازعان بولاتىنبىز.