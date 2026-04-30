وقۋشىلار اراسىندا ءبىلىم مونيتورينگى وتكىزىلەدى
استانا. قازاقپارات - 30-ساۋىردەن باستاپ ەلىمىزدەگى ەكى مىڭعا جۋىق مەكتەپتىڭ 100 مىڭنان استام 4- جانە 9-سىنىپ وقۋشىلارى اراسىندا ءبىلىم مونيتورينگى وتكىزىلەدى.
بۇل مونيتورينگ - وقۋشىلاردىڭ ءبىلىم ساپاسىن باعالاۋعا باعىتتالعان وتاندىق زەرتتەۋ قۇرالى. ول وقۋ باعدارلامالارىنىڭ تيىمدىلىگىن تالداۋعا، وقۋ-تاربيە پروتسەسىندەگى جەتىلدىرۋدى قاجەت ەتەتىن تۇستاردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مونيتورينگتىڭ تۇپكى ناتيجەسى - ءبىلىم ساپاسىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءار وڭىرگە كەشەندى تالداۋ جاساي وتىرىپ، ادىستەمەلىك ۇسىنىستار ازىرلەۋ.
مونيتورينگ فۋنكتسيونالدىق ساۋاتتىلىقتىڭ وقۋ، ماتەماتيكالىق جانە جاراتىلىستانۋ باعىتتارىن قامتيدى. سونىمەن قاتار ءبىلىم الۋشىلاردىڭ ءبىلىم جەتىستىكتەرىنىڭ مونيتورينگى اياسىندا ءبىلىم بەرۋگە اسەر ەتەتىن ءارتۇرلى كونتەكستىك فاكتورلاردى انىقتاۋ ءۇشىن ساۋالناما جۇرگىزىلەدى. ونى وقۋشىلار، پەداگوگتەر، مەكتەپ باسشىلارى جانە 4-سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ اتا-انالارى تولتىرادى.
زەرتتەۋ ءراسىمى ستاندارتتالعان جانە حالىقارالىق تاسىلدەرگە سايكەس ۇيىمداستىرىلعان. ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2025 -جىلدىڭ باسىندا ءبىلىم الۋشىلاردىڭ ءبىلىم جەتىستىكتەرىنىڭ مونيتورينگى حالىقارالىق RCEC ساپا بەلگىسىن الدى.
