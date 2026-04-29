پوليتسيا جۇرگىزۋشىلەرگە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ جانە جولداعى ءتارتىپتى كۇشەيتۋ ماقساتىندا جوسپارلى تۇردە اۋقىمدى پروفيلاكتيكالىق رەيدتىك شارالار تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى، - دەپ حابارلايدى Polisia.kz.

    Фото: видеодан салынған скрин

    بۇنداي شارالار بۇعان دەيىن دە جۇرگىزىلدى جانە الداعى ۋاقىتتا دا جۇيەلى تۇردە جالعاسادى.

    ونىڭ باستى ماقساتى - جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الىپ، ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋ.

    بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدىڭ بەس وڭىرىندە، ياعني الماتى، شىمكەنت قالالارىندا جانە الماتى، قاراعاندى، تۇركىستان وبلىستارىندا «قۇقىق بۇزۋشىلىققا جول جوق» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى اياسىندا جولدا ءجۇرۋ قاعيدالارىن بۇزۋدىڭ 22 مىڭنان استام دەرەگى انىقتالىپ، جولى كەسىلدى.

    - ماساڭ كۇيدە جانە جۇرگىزۋ قۇقىعىنسىز كولىك باسقارۋدىڭ شامامەن 500 دەرەگى؛

    - جول-كولىك وقيعالارىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن، ياعني قارسى باعىتقا شىعۋ، باعدارشامنىڭ تىيىم سالىنعان سيگنالىنا ءوتۋ، جالعان مەملەكەتتىك نومىرلەردى پايدالانۋدىڭ شامامەن 300-گە جۋىق ارەكەتى؛

    - جۇرگىزۋشىنىڭ قاۋىپتى ارەكەتتەرىنىڭ، ونىڭ ىشىندە كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە تەلەفون قولدانۋدىڭ 800-دەن استام دەرەگى.

    - جالپى العاندا، مامانداندىرىلعان ايىپ تۇراعىنا 2,8 مىڭنان استام اۆتوكولىك قويىلىپ، 450-دەن استام مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرى الىندى. ءاربىر توقتاتىلعان قۇقىقبۇزۋشىلىق - الدىن الىنعان اپات، ساقتالعان ءبىر ءومىر مەن امان قالعان دەنساۋلىق. مۇنداي جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە كەزەڭ-كەزەڭىمەن جالعاسادى، - دەلىنگەن پوليتسيانىڭ حابارلاماسىندا.

    وسىعان دەيىن الماتىدا اۆتوتۇراق ەرەجەلەرىن بۇزعان 15 مىڭ جۇرگىزۋشى ايىپپۇل ارقالاعانى تۋرالى جازدىق.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
