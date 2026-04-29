پوليتسيا جۇرگىزۋشىلەرگە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ جانە جولداعى ءتارتىپتى كۇشەيتۋ ماقساتىندا جوسپارلى تۇردە اۋقىمدى پروفيلاكتيكالىق رەيدتىك شارالار تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى، - دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
بۇنداي شارالار بۇعان دەيىن دە جۇرگىزىلدى جانە الداعى ۋاقىتتا دا جۇيەلى تۇردە جالعاسادى.
ونىڭ باستى ماقساتى - جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الىپ، ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋ.
بۇگىنگى تاڭدا ەلىمىزدىڭ بەس وڭىرىندە، ياعني الماتى، شىمكەنت قالالارىندا جانە الماتى، قاراعاندى، تۇركىستان وبلىستارىندا «قۇقىق بۇزۋشىلىققا جول جوق» جەدەل- پروفيلاكتيكالىق ءىس-شاراسى اياسىندا جولدا ءجۇرۋ قاعيدالارىن بۇزۋدىڭ 22 مىڭنان استام دەرەگى انىقتالىپ، جولى كەسىلدى.
- ماساڭ كۇيدە جانە جۇرگىزۋ قۇقىعىنسىز كولىك باسقارۋدىڭ شامامەن 500 دەرەگى؛
- جول-كولىك وقيعالارىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن، ياعني قارسى باعىتقا شىعۋ، باعدارشامنىڭ تىيىم سالىنعان سيگنالىنا ءوتۋ، جالعان مەملەكەتتىك نومىرلەردى پايدالانۋدىڭ شامامەن 300-گە جۋىق ارەكەتى؛
- جۇرگىزۋشىنىڭ قاۋىپتى ارەكەتتەرىنىڭ، ونىڭ ىشىندە كولىك جۇرگىزۋ كەزىندە تەلەفون قولدانۋدىڭ 800-دەن استام دەرەگى.
- جالپى العاندا، مامانداندىرىلعان ايىپ تۇراعىنا 2,8 مىڭنان استام اۆتوكولىك قويىلىپ، 450-دەن استام مەملەكەتتىك تىركەۋ ءنومىرى الىندى. ءاربىر توقتاتىلعان قۇقىقبۇزۋشىلىق - الدىن الىنعان اپات، ساقتالعان ءبىر ءومىر مەن امان قالعان دەنساۋلىق. مۇنداي جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە كەزەڭ-كەزەڭىمەن جالعاسادى، - دەلىنگەن پوليتسيانىڭ حابارلاماسىندا.
وسىعان دەيىن الماتىدا اۆتوتۇراق ەرەجەلەرىن بۇزعان 15 مىڭ جۇرگىزۋشى ايىپپۇل ارقالاعانى تۋرالى جازدىق.