ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:16, 22 - اقپان 2026 | GMT +5

    وليمپيادا-2026: جانكۇيەرلەر قازاقستان قۇراماسىن قالاي قولدادى

    استانا. KAZINFORM - يتاليادا ءوتىپ جاتقان قىسقى وليمپيادا ويىندارى الەم جانكۇيەرلەرىنىڭ نازارىن وزىنە اۋدارىپ وتىر.

    Олимпиада-2026: жас жанкүйерлер Қазақстанның олимпиадалық құрамасын қалай қолдады
    فوتو: ۇ و ك

    14-اقپاندا قازاقستان قۇراماسى تاريحي جەتىستىككە جەتىپ، مانەرلەپ سىرعاناۋدان ەل تاريحىنداعى العاشقى التىن مەدالدى جەڭىپ الدى.

    Олимпиада-2026: жас жанкүйерлер Қазақстанның олимпиадалық құрамасын қалай қолдады
    فوتو: ۇ و ك

    بۇل تاريحي جەڭىسكە ەركىن باعدارلامادا تاماشا ونەر كورسەتكەن ميحايل شايدوروۆ قول جەتكىزدى. ول وليمپيادا چەمپيونى اتانىپ، قازاقستاننىڭ قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى ەكىنشى التىنىن قورجىنعا سالدى. بۇعان دەيىنگى العاشقى التىندى 1994 -جىلى شاڭعى جارىسىنان ۆلاديمير سميرنوۆ جەڭىپ العان ەدى.

    ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىقتار وليمپياداداعى ۇلتتىق قۇرامانىڭ ونەرىن تىكەلەي ەفيردەن تاماشالاپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە قولداۋ ءبىلدىرىپ جاتىر.

    Олимпиада-2026: жас жанкүйерлер Қазақстанның олимпиадалық құрамасын қалай қолдады
    فوتو: ۇ و ك
    Олимпиада-2026: жас жанкүйерлер Қазақстанның олимпиадалық құрамасын қалай қолдады
    فوتو: ۇ و ك

    اسىرەسە ەڭ جاس جانكۇيەرلەر ەرەكشە بەلسەندىلىك تانىتتى: وليمپيادا باستالار الدىندا-اق قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىندەگى بالالار سپورتشىلارعا ارناپ سۋرەتتەر مەن تىلەكتەر جولداعان.

    وسى تۋىندىلار نەگىزىندە قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتى قازاقستاندىق برەندپەن بىرلەسىپ، بىرەگەي ديزاينداعى سۆيتشوتتار ازىرلەپ، ولاردى وليمپيادالىق قۇرامانىڭ مۇشەلەرىنە تابىستادى.

    Олимпиада-2026: жас жанкүйерлер Қазақстанның олимпиадалық құрамасын қалай қолдады
    فوتو: ۇ و ك

    بالالاردىڭ سۋرەتتەرى مەن جۇرەكجاردى تىلەكتەرى ەل قولداۋىنىڭ نىشانىنا اينالىپ، سپورتشىلارعا ەل سەنىمىن جەتكىزىپ، جىگەرلەندىردى.

    اتالعان باستاما اياسىندا جاسالعان سۆيتشوتتار قازىر قازاقستاندىق دۇكەندەرىندە ساتىلىمعا شىقتى.

    بۇعان دەيىن كونكيمەن جۇگىرۋدەن ياسس-ستارت جارىسىندا قازاقستاندىق سپورتشى ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا فينالدا ونەر كورسەتكەنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    سپورت وليمپيادا-2026
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار