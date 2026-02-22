وليمپيادا-2026: جانكۇيەرلەر قازاقستان قۇراماسىن قالاي قولدادى
استانا. KAZINFORM - يتاليادا ءوتىپ جاتقان قىسقى وليمپيادا ويىندارى الەم جانكۇيەرلەرىنىڭ نازارىن وزىنە اۋدارىپ وتىر.
14-اقپاندا قازاقستان قۇراماسى تاريحي جەتىستىككە جەتىپ، مانەرلەپ سىرعاناۋدان ەل تاريحىنداعى العاشقى التىن مەدالدى جەڭىپ الدى.
بۇل تاريحي جەڭىسكە ەركىن باعدارلامادا تاماشا ونەر كورسەتكەن ميحايل شايدوروۆ قول جەتكىزدى. ول وليمپيادا چەمپيونى اتانىپ، قازاقستاننىڭ قىسقى وليمپيادا ويىندارىنداعى ەكىنشى التىنىن قورجىنعا سالدى. بۇعان دەيىنگى العاشقى التىندى 1994 -جىلى شاڭعى جارىسىنان ۆلاديمير سميرنوۆ جەڭىپ العان ەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىقتار وليمپياداداعى ۇلتتىق قۇرامانىڭ ونەرىن تىكەلەي ەفيردەن تاماشالاپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە قولداۋ ءبىلدىرىپ جاتىر.
اسىرەسە ەڭ جاس جانكۇيەرلەر ەرەكشە بەلسەندىلىك تانىتتى: وليمپيادا باستالار الدىندا-اق قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىندەگى بالالار سپورتشىلارعا ارناپ سۋرەتتەر مەن تىلەكتەر جولداعان.
وسى تۋىندىلار نەگىزىندە قازاقستان ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتى قازاقستاندىق برەندپەن بىرلەسىپ، بىرەگەي ديزاينداعى سۆيتشوتتار ازىرلەپ، ولاردى وليمپيادالىق قۇرامانىڭ مۇشەلەرىنە تابىستادى.
بالالاردىڭ سۋرەتتەرى مەن جۇرەكجاردى تىلەكتەرى ەل قولداۋىنىڭ نىشانىنا اينالىپ، سپورتشىلارعا ەل سەنىمىن جەتكىزىپ، جىگەرلەندىردى.
اتالعان باستاما اياسىندا جاسالعان سۆيتشوتتار قازىر قازاقستاندىق دۇكەندەرىندە ساتىلىمعا شىقتى.
بۇعان دەيىن كونكيمەن جۇگىرۋدەن ياسس-ستارت جارىسىندا قازاقستاندىق سپورتشى ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا فينالدا ونەر كورسەتكەنىن جازعان ەدىك.