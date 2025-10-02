گولوۆكين حالىقارالىق بوكس داڭق زالى مۇشەسىنە ۇمىتكەر اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان كاسىپقوي بوكسىنىڭ اڭىزى، وليمپيادا ويىندارىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى گەننادي گولوۆكين (42-2-1، 37 ك و) حالىقارالىق بوكس داڭق زالى (IBHOF) جاڭا مۇشەلىگى ۇمىتكەرلەر قاتارىنا ەندى.
Boxingscene.com سايتىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2026-جىلعى IBHOF جاڭا مۇشەلىگىنە ءۇش اڭىز بوكسشى ۇمىتكەر اتانىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا قازاقستاندىق بىلعارى قولعاپ شەبەرى گولوۆكيننەن باسقا امەريكالىق ۆەرنون فوررەست جانە يرلانديالىق ستيۆ كوللينز بار.
امەريكالىق باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، گەننادي گولوۆكين ورتا سالماقتا WBA/IBF/WBC نۇسقاسى بويىنشا ۇزاق جىلدار چەمپيوندىق اتاعىن قورعاپ، بوكس جانكۇيەرلەرى ءۇشىن كەرەمەت جەكپە-جەكتەر وتكىزدى. سوڭعى جەكپە-جەگىن 2022-جىلى وتكىزگەن قازاقستاندىق بوكسشى ءۇش جىل بويى بەلسەندى بولماعان سوڭ، اڭىز بوكسشىلار ءتىزىمى قاتارىنا قوسىلۋعا لايىقتى.
ۆەرنون فوررەست (41-3، 29 ك و) جارتىلاي ورتا سالماقتا جانە كىشى ورتا سالماقتا الەم چەمپيونى اتانعان. بوكسشى سوڭعى جەكپە-جەگىن 2008-جىلى وتكىزىپ، 2009-جىلى بۇزاقىلار قولىنان قازا تاپتى.
ستيۆ كوللينز (36-3، 21 ك و) 1990-جىلدارى ورتا سالماقتا جانە سۋپەر ورتا سالماقتا WBO تيتۋلدارىنا يە بولعان.
ايەلدەر اراسىندا ۇمىتكەرلەر قاتارىندا جاپونيانىڭ بەس ديۆيزيون چەمپيونى ناوكو فۋدزيوكا (19-3-1، 7 ك و)، گەرمانيالىق ەكى ديۆيزيونداعى الەم چەمپيونى كريستينا حاممەر (28-1، 13 ك و) جانە مەكسيكالىق دجەكي ناۆا (40-4-4، 16 ك و) بار.
ايتا كەتەرلىگى، داۋىس بەرۋ ناتيجەسى جەلتوقسان ايىنىڭ باسىندا بەلگىلى بولادى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ۇلتتىق وليمپيادالىق كوميتەتىنىڭ پرەزيدەنتى، World Boxing وليمپيادالىق كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى گەننادي گولوۆكين ماجارستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ 100 جىلدىق مەرەيتويىن اتاپ وتۋگە ارنالعان ءىس-شارانىڭ قۇرمەتتى قوناعى بولدى.
اۆتور مۇحتار قاليموللا ۇلى