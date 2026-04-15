ولجاس بەكتەنوۆ تۇرىك ينۆەستورلارىن جاڭا جوبالارعا ينۆەستيتسيا سالۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى تۇرىك ينۆەستورلارىنىڭ ءوزارا ءتيىمدى ۇسىنىستارىن قولداۋعا دايىن. بۇل تۋرالى قازاقستان-تۇركيا ينۆەستيتسيالىق دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- ينۆەستورلارعا ارنالعان سالىقتىق جانە كەدەندىك جەڭىلدىكتەر، زاتتاي تۇردەگى گرانتتار جانە تاعى سول سياقتى پرەفەرەنتسيالاردىڭ الۋان ءتۇرى كوزدەلگەن. مىسالى، باسىم سالالاردا قۇنى 60 ميلليون دوللاردان اساتىن ينۆەستيتسيالىق جوبالار ءۇشىن قازاقستاندىق زاڭنامانىڭ 25 جىلدىق تۇراقتىلىعىنا كەپىلدىك بەرەتىن ينۆەستيتسيالار تۋرالى كەلىسىم جاساسۋ مۇمكىندىگى بار. بۇگىندە وسىنداي 53 كەلىسىمگە قول قويىلدى. سونىمەن قاتار ەلىمىزدە بيزنەس جۇرگىزۋ شارتتارىن جەڭىلدەتۋ ماقساتىندا سيفرلىق تەحنولوگيالار بەلسەندى تۇردە ەنگىزىلۋدە. اتاپ ايتقاندا، ۇلتتىق سيفرلىق ينۆەستيتسيالىق پلاتفورما جانە پروكۋرورلىق سۇزگى سياقتى قۇرالدار ينۆەستورلار ءۇشىن اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتىپ، اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى جويۋدا. جالپى العاندا، وسى اتالعان قولداۋ شارالارى تۇرىك ارىپتەستەرىمىز ءۇشىن قازاقستاندا جاڭا جوبالاردى تابىستى ىسكە اسىرۋعا قولايلى جاعداي قالىپتاستىرادى دەپ سەنەمىز، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
پرەمەر-مينيستر قازاقستان تاراپى ينۆەستورلارعا قاجەتتى رەسۋرستارعا كەدەرگىسىز قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، كونسۋلتاتسيالىق جانە ينفراقۇرىلىمدىق، سورنداي-اق ونىمدەردى ودان ارى ەكسپورتتاۋعا قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن باسا ايتتى.
- وسى مۇمكىندىكتەردى پايدالا وتىرىپ، باۋىرلاس قازاق ەلىنە جاڭا جوبالارعا ينۆەستيتسيا سالۋدى جالعاستىرۋعا شاقىرامىن. ءوز كەزەگىمدە پرەمەر-مينيستر رەتىندە سىزدەردىڭ تاراپتارىڭىزدان بولاتىن ءوزارا ءتيىمدى ۇسىنىستاردى قولدايتىندىعىمىزعا جانە ۇكىمەت تاراپىنان قاجەتتى شەشىمدەردى قابىلدايتىندىعىمىزعا كەپىلدىك بەرەمىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى جيەۆدەت يىلماز بەن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ قاتىسۋىمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسى ءوتتى. ءىس-شارا بارىسىندا ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننىڭ تۇركيامەن تىعىز ىنتىماقتاستىققا دايىن باعىتتارىن اتادى.
سونداي-اق رەجەپ تايپ ەردوعان قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەتىنىن حابارلاعان ەدىك.