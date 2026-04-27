استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ «سامۇرىق-قازىنا» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزدى، وندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە ەكونوميكانى قولداۋ جانە ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستاردىڭ بارىسى قارالدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«سامۇرىق-قازىنا» ا ق- نىڭ 2026-جىلعى 1-توقسانداعى وندىرىستىك جانە قارجىلىق كورسەتكىشتەرىنە نازار اۋدارىلدى. قوردىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ ەسەپتى كەزەڭدەگى كىرىستىڭ %8 عا، تازا پايدانىڭ %93 عا ۇلعايعانى تۋرالى حابارلادى. نەگىزگى وندىرىستىك كورسەتكىشتەر بويىنشا جوسپار ورىندالدى.
بيىل ءساۋىر ايىندا «سامۇرىق-قازىنا» كومپانياسىنىڭ 3 ميلليارد يۋان بولاتىن دەبيۋتتىك پاندا-وبليگاتسيالارىن قىتايدىڭ ىشكى نارىعىندا ءساتتى ورنالاستىرعانى ماڭىزدى قادام بولدى. ورنالاستىرۋ مەرزىمى - 3 جىل، وبليگاتسيالاردىڭ كىرىستىلىگى - جىلدىق %2,18، بۇل - قارىز الۋدىڭ رەكوردتىق تومەن قۇنى ءارى نارىقتىڭ قازاقستاندىق قورعا دەگەن سەنىمىن كورسەتەدى. بۇل قاراجاتتى كولىك-لوگيستيكا، ينفراقۇرىلىم جانە تاعى دا باسقا سالالاردى دامىتۋدى قوسا العاندا، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتاۋ جوسپارلانۋدا.
سونىمەن قاتار ەسەپتىك كەزەڭدە ءبىرقاتار ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا «تاۋ-كەن سامۇرىق» ا ق مەن Ngali Holdings (رۋاندا) اراسىنداعى نەگىزگى شارتتار جونىندەگى كەلىسىم (Term Sheet)، سونداي-اق «سامۇرىق-قازىنا ينۆەست» ج ش س مەن AZCON (ازەربايجان) اراسىنداعى قازاقستان مەن ازەربايجان پورتتارىندا ءسۋ تۇبىن تەرەڭدەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جوباسى بويىنشا اكتسيونەرلىك كەلىسىم جانە باسقا دا قۇجاتتار بار.
پرەزيدەنت تاپسىرمالارى اياسىندا جالپى قۇنى 38,6 تريلليون تەڭگە بولاتىن مۇناي-گاز، مۇناي حيمياسى، ەنەرگەتيكا، كولىك-لوگيستيكا جانە تاۋ-كەن سالالارىنداعى 64 ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. 41 جوبا بويىنشا ە ر س جانە س م ر كەلىسىمشارتتارى جاسالعان، ولاردىڭ 33 ىندە قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارى باستالدى. اتاپ ايتقاندا، وسى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا جامبىل جانە پاۆلودار وبلىستارىندا ءارقايسىسىنىڭ قۋاتى 1 گ ۆ ت بولاتىن ەكى ءىرى جەل ەلەكتر ستانساسىنىڭ قۇرىلىسى باستاۋ الدى. جوبالار «جاسىل» ەنەرگەتيكانى دامىتۋعا جانە ب ۇ ۇ- نىڭ تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنا (ت د م) قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان. «بۋتاديەن» مۇناي حيمياسى جوباسى بويىنشا Sinopec Guangzhou Engineering (ق ح ر) كومپانياسىمەن EPC- كەلىسىمشارت جاسالعان، جۇمىستاردى وسى جىلدىڭ مامىر ايىندا باستاۋ جوسپارلانۋدا. تاعى 6 ينۆەستيتسيالىق جوبا جوبالاۋ كەزەڭىندە، ال 17 جوبا ينۆەستيتسيا سالۋ الدىنداعى ساتىدا تۇر.
«بەينەۋ - بوزوي - شىمكەنت» ماگيسترالىنىڭ ەكىنشى جەلىسىنىڭ قۇرىلىسى، سونداي-اق اتىراۋ وبلىسىنداعى «ۇيمت» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ ماسەلەلەرى قارالدى. جوبا كومىرسۋتەك شيكىزاتىن تەرەڭ وڭدەۋ سالاسىنداعى ءىرى وندىرىستەردى ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتۋدى كوزدەيدى. قازاقستان ونەركاسىبى مەن ەكونوميكاسى ءۇشىن گەولوگيالىق بارلاۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولداناتىن «تاۋ-كەن سامۇرىق» جوباسىنىڭ ماڭىزى زور.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ قور باسشىلىعىنا بارلىق جوبا بويىنشا باقىلاۋدى كۇشەيتۋدى جانە ولاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسىندا تاۋارلار، جۇمىستار مەن قىزمەتتەردەگى جەرگىلىكتى قامتۋ ۇلەسىن ارتتىرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارانى قابىلداۋدى تاپسىردى.
