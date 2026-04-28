ولجاس بەكتەنوۆ چەحيا پرەمەر-مينيسترىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا ق ر پرەمەر-مينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ پەن چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي بابيش كەزدەسۋ وتكىزدى.
و. بەكتەنوۆ كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن چەحيا اراسىندا قارىم-قاتىناس دامىپ كەلە جاتقانىن، بۇل ەل ەۋروپا وداعىنداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەستەردىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتتى. وسى ورايدا چەحيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ قازاقستانعا ساپارى ىنتىماقتاستىق پەن ىسكەرلىك بايلانىستاردى نىعايتۋعا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار، ق ر ۇكىمەت باسشىسى بۇگىن ەلورداداعى قازاقستان-چەحيا بيزنەس فورۋمى تىكەلەي بايلانىستاردى نىعايتۋعا سەرپىن بەرەتىنىن ءسوز ەتتى.
ولجاس بەكتەنوۆتىڭ سوزىنە قاراعاندا، چەحيا قازاقستاننىڭ ەۋروپاداعى ماڭىزدى ساۋدا جانە ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى. بۇل رەتتە تاۋار اينالىمى كولەمى ارتىپ كەلەدى.
مۇنىمەن قوسا پرەمەر-مينيستر ەلىمىزدە چەح كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 150 گە جۋىق كومپانيا بار ەكەنىن ايتتى.
ۇكىمەت باسشىسى چەحيا كاسىپكەرلەرىنىڭ قازاقستانعا ينۆەستيتسيا سالۋىن قۇپتايتىنىن جانە وڭتايلى ينۆەستيتسيالىق احۋالدى قامتاماسىز ەتۋدە جان-جاقتى قولداۋ جاسالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل شارالار ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان كەشەندى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالارىمىزعا سايكەس كەلەدى. جالپى، قازاقستان ۇكىمەتى چەحيامەن قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋعا مۇددەلى جانە ەكونوميكانىڭ باسىم سالالارىندا جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن چەحيا اراسىندا ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىق نىعايا تۇسەتىنىن جازعان ەدىك.