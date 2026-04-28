    ولجاس بەكتەنوۆ چەحيا پرەمەر-مينيسترىمەن كەزدەستى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا ق ر پرەمەر-مينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ پەن چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي بابيش كەزدەسۋ وتكىزدى.

    Чехия Премьер-министрі
    و. بەكتەنوۆ كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن چەحيا اراسىندا قارىم-قاتىناس دامىپ كەلە جاتقانىن، بۇل ەل ەۋروپا وداعىنداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەستەردىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتتى. وسى ورايدا چەحيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ قازاقستانعا ساپارى ىنتىماقتاستىق پەن ىسكەرلىك بايلانىستاردى نىعايتۋعا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.

    Олжас Бектенов Чехия Премьер-министрімен кездесті
    سونىمەن قاتار، ق ر ۇكىمەت باسشىسى بۇگىن ەلورداداعى قازاقستان-چەحيا بيزنەس فورۋمى تىكەلەي بايلانىستاردى نىعايتۋعا سەرپىن بەرەتىنىن ءسوز ەتتى.

    Қазақстан - Чехия
    ولجاس بەكتەنوۆتىڭ سوزىنە قاراعاندا، چەحيا قازاقستاننىڭ ەۋروپاداعى ماڭىزدى ساۋدا جانە ەكونوميكالىق سەرىكتەستەرىنىڭ ءبىرى. بۇل رەتتە تاۋار اينالىمى كولەمى ارتىپ كەلەدى.

    Андрей Бабиш
    مۇنىمەن قوسا پرەمەر-مينيستر ەلىمىزدە چەح كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 150 گە جۋىق كومپانيا بار ەكەنىن ايتتى.

    ۇكىمەت باسشىسى چەحيا كاسىپكەرلەرىنىڭ قازاقستانعا ينۆەستيتسيا سالۋىن قۇپتايتىنىن جانە وڭتايلى ينۆەستيتسيالىق احۋالدى قامتاماسىز ەتۋدە جان-جاقتى قولداۋ جاسالاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - بۇل شارالار ەلىمىزدە جۇرگىزىلىپ جاتقان كەشەندى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالارىمىزعا سايكەس كەلەدى. جالپى، قازاقستان ۇكىمەتى چەحيامەن قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋعا مۇددەلى جانە ەكونوميكانىڭ باسىم سالالارىندا جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن چەحيا اراسىندا ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىق نىعايا تۇسەتىنىن جازعان ەدىك.

