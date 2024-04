ولجاس بەكتەنوۆ دارىندى جاستاردى قولداۋ شارالارىن كۇشەيتۋدى تاپسىردى

استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ ەكسپو پاۆيلونىندا بولىپ، Astana Hub تەحنوپاركىنىڭ سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىن ارالادى، ستارتاپ-جوبالارمەن تانىستى.

ۇكىمەت باسشىسى Astana Hub يننوۆاتسيالىق ەكوجۇيەسىن ارالاپ كوردى. حابتىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى - تالانتتاردى تارتۋ، وقىتۋ، بيزنەستى دامىتۋعا كومەك كورسەتۋ جانە IT- تەحنولوگيالار ەكسپورتىن قولداۋ. بۇگىندە مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان Tech Orda باعدارلاماسى ءساتتى جۇزەگە اسىرىلۋدا. ونىڭ ماقساتى - 2025 -جىلعا قاراي 20 مىڭ IT مامانىن دايارلاپ شىعارۋ. قازىرگى ۋاقىتتا 15 مىڭنان استام ستۋدەنت وقۋىن اياقتاپ، 2 مىڭ ستارتاپ-جوبا ىسكە قوسىلدى.

Astana Hub قاتىسۋشىلارى ءۇشىن قولايلى ەكوجۇيە قۇرىلدى. قازاقستاندا ساتىلاتىن تاۋارلاردىڭ، جۇمىستار مەن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ اينالىمى بويىنشا كتس، ج ت س جانە قوسىلعان قۇن سالىعىن تولەۋدەن بوساتۋدى كوزدەيتىن ارنايى سالىق رەجيمى تۇرىندەگى پرەفەرەنسيالار قولدانىلادى. سونداي- اق IT- كومپانيالار جۇمىس ورىندارىمەن جانە سەرىكتەستىك بونۋستارمەن قامتاماسىز ەتىلگەن. اتالعان مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ بارلىعى ولارعا ۇنەمدەلگەن قاراجاتتى جوبالاردى دامىتۋ جانە ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن قايتا ينۆەستيتسيالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇگىندە Astana Hub-تا وتكەن جىلى 400 ميلليارد تەڭگە تابىس تاپقان 1400 IT- كومپانيا بار.

سونداي-اق ۇكىمەت باسشىسى وقىتۋشىنىڭ قاتىسۋىنسىز جانە ءدارىسسىز 01EduSystem فرانسۋز ادىستەمەسى بويىنشا ءوزارا وقىتۋ قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن، ورتالىق ازياداعى العاشقى ALEM IT- باعدارلامالاۋ مەكتەبىنە باردى. وقۋ پروتسەسى دارىندى ستۋدەنتتەردىڭ ءبىر-بىرىمەن جوبالارى مەن ءوزارا قارىم-قاتىناسىنا نەگىزدەلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا Alem-دە جەرگىلىكتى جانە حالىقارالىق كومپانيالار مەن ستارتاپتاردا جۇمىس ىستەيتىن 900-دەن استام تۇلەك بار.

پرەمەر-مينيستر سونداي- اق Astana Hub قاتىسۋشىلارىمەن جانە NU عىلىمي قىزمەتكەرلەرىمەن كەزدەستى، جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ءبىرقاتار وتاندىق ازىرلەمەلەرمەن تانىسىپ، عىلىمي جوبالاردى كوممەرتسيالاندىرۋدى ارتتىرۋ جانە ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىمەن ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى.

«پرەزيدەنت ەكونوميكانى سيفرلاندىرۋ شارالارىن كۇشەيتۋدى جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن كەڭىنەن قولدانۋدى قامتاماسىز ەتۋ مىندەتىن ناقتى بەلگىلەپ بەردى. ماقسات - 2026 -جىلعا قاراي IT- قىزمەتتەر مەن ونىمدەر ەكسپورتىنىڭ جىل سايىنعى كولەمىن كەمىندە $1 ميلليارد دەڭگەيىندە قامتاماسىز ەتۋ. بۇگىندە بۇل كورسەتكىش $529 ميلليوندى قۇرايدى. ەلىمىز سيفرلاندىرۋ سالاسىندا ۇلكەن جەتىستىككە قول جەتكىزدى. وتاندىق IT ماماندارىمىز ۇزدىكتەر قاتارىندا جانە ءبىز ولارعا جاڭا سەرپىندى ونىمدەر جاساۋعا، IT- شەشىمدەردىڭ ەكسپورتىن جەدەلدەتۋگە كومەكتەسۋىمىز كەرەك»، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.