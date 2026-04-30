پۋتين ترامپقا جەڭىس كۇنى قارساڭىندا كەلىسىم جاساۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ءوزىنىڭ امەريكالىق ارىپتەسى دونالد ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. بۇل تۋرالى جۋرناليستەرگە ر ف پرەزيدەنتىنىڭ حالىقارالىق ىستەر جونىندەگى كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين دونالد ترامپقا جەڭىس كۇنىن مەرەكەلەۋ كەزىندە اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم جاساۋعا دايىن ەكەنىن حابارلادى.
يۋري ۋشاكوۆ ۋكرايناداعى كەلىسىم اياسىندا «امەريكا پرەزيدەنتى سوعىس قيمىلدارىن تەز ارادا توقتاتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن جانە مۇنى بارلىق مۇمكىن جولمەن جەڭىلدەتۋگە دايىن ەكەنىن» اتاپ ءوتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆلاديمير پۋتينگە ۋكرايناداعى قاقتىعىستى شەشۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ كەزەڭى جاقىن ەكەنىن ايتتى.
رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى اراسىنداعى تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ ءبىر جارىم ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلدى. بۇل ترامپ 2025 -جىلدىڭ باسىندا اق ۇيگە ورالعاننان بەرگى 12- تەلەفون ارقىلى اڭگىمە بولىپ وتىر. كوشباسشىلار بۇدان بۇرىن 9-ناۋرىزدا تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن ەدى.
