پۋتين ەۋروپالىق كوشباسشىلارعا ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين سوچيدە ءوتىپ جاتقان «ۆالداي» حالىقارالىق پىكىرتالاس كلۋبىنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى بارىسىندا ەۋروپالىق كوشباسشىلارعا ۇندەۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
كرەمل سايتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بيىلعى فورۋمنىڭ تاقىرىبى «پوليتسەنتريستىك الەم: پايدالانۋشىعا ارنالعان نۇسقاۋلىق» بولدى. پۋتين قازىرگى الەمدە كوپ پوليارلىلىق قالىپتاسىپ ۇلگەرگەنىن جانە قازىرگى جاعدايدا ورتاق نەگىز ىزدەۋ قاجەت ەكەنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
- بارلىق ويىنشى ءبىر-ءبىرىنىڭ مۇددەلەرىن ەسكەرۋى كەرەك، ويتكەنى جالعىز ءوز ماقساتتارىڭىزعا جەتۋ مۇمكىن ەمەس، - دەدى پۋتين.
ول سونداي-اق رەسەيدى «جاھاندىق بەيبىتشىلىك قاۋىمداستىعىنان شىعارۋعا بولمايتىنىن» اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، رەسەي باسشىسى ەۋروپانىڭ ميليتاريزاتسيالانۋىن مۇقيات قاداعالاپ وتىرعانىن مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا «قاۋىپ تونگەن جاعدايدا جاۋاپ شارالارى كوپ كۇتتىرمەيدى».
پۋتين سونداي-اق رەسەيدىڭ ناتوعا كىرۋگە دايىن ەكەنىن ەكى رەت مالىمدەگەنىن، ءبىراق ەكەۋىندە دە ودان باس تارتىلعانىن ايتتى.
رەسەي پرەزيدەنتى ۋكراينا جانجالىنا دا توقتالدى.
- ەگەر سول كەزدە ا ق ش- تىڭ قازىرگى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بيلىك باسىندا بولسا، ۋكرايناداعى قاقتىعىستى بولدىرماۋعا بولار ەدى، - دەدى پۋتين.
ول سونداي-اق سوڭعى جىلدارداعى ۋكراينالىق قاقتىعىستى شەشۋگە كۇش سالعان بارلىق ەلگە العىسىن ءبىلدىردى.
رەسەي پرەزيدەنتى ءوز سوزىندە رەسەيدىڭ ا ق ش- پەن قارىم-قاتىناسىن تالقىلادى.
- ترامپ اكىمشىلىگى ءوز قالاۋىن تۋرا ايتادى، ءبىراق شىنايى تۇردە ايتادى. كوپتەگەن جاھاندىق ماسەلەگە قاتىستى رەسەي مەن ا ق ش- تىڭ كوزقاراسى ءارتۇرلى. بۇل مۇنداي ءىرى دەرجاۆالار ءۇشىن قالىپتى جاعداي. ەڭ باستىسى، بۇل قايشىلىقتاردى قالاي شەشۋگە بولادى جانە ولاردى قانشالىقتى بەيبىت جولمەن شەشۋگە بولاتىندىعىندا، - دەدى ول.
رەسەي پرەزيدەنتى ق ق س- تى 22 پايىزعا دەيىن كوتەرۋ تۋرالى دا ايتتى. پۋتين 2023-2024-جىلدارى رەسەي ەكونوميكاسىنىڭ «رەكوردتىق قارقىنمەن» وسكەنىن اتاپ ءوتتى. ول سالىقتى 20 پايىزدان 22 پايىزعا كوتەرۋ «ەكونوميكانى ءماجبۇرلى تۇردە تومەندەتۋ» ەكەنىن باسا ايتىپ، مۇنداي شەشىم «كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ وسۋىنە كاتاليزاتور بولمايدى» دەگەن ويىن ءبىلدىردى.
- بۇل نەگىزگى مولشەرلەمەگە قاتىستى ماكروەكونوميكالىق ماسەلەلەر بويىنشا شەشىم قابىلداۋ كەزىندە ورتالىق بانككە دە، بيۋجەت شىعىستارى بويىنشا ۇكىمەتكە دە جاقسى تەپە-تەڭدىكتى تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن رەسەي قارجى مينيسترلىگى ۇكىمەتكە سالىق كودەكسىنە كەيبىر تۇزەتۋلەردى قامتيتىن زاڭ جوباسىن ۇسىنعان. ناقتىراق ايتساق، ق ق س- تىڭ جالپى مولشەرلەمەسىن 20 پايىزدان 22 پايىزعا دەيىن كوتەرۋدى ۇسىنعان ەدى.