تۇيە ۇرلاعان ارال تۇرعىنى 5 جىلعا سوتتالدى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ارال اۋداندىق سوتىندا قىلمىستىق كودەكستىڭ 188-1-بابى 3-بولىگىنىڭ 2-تارماعى بويىنشا سوتتالۋشىعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالدى.
سوتتىڭ باسپاءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، ول بۇرىن سوتتالعانىنا قاراماستان جەرگىلىكتى تۇرعىننىڭ اۋلاسىنا قورشاۋدان سەكىرىپ ءتۇسىپ، ۇيىنە زاڭسىز كىرىپ، مال قوراسىنان ءبىر باس تۇيەنى جەتەكتەپ الىپ كەتكەن.
- قىلمىستىق ارەكەت سالدارىنان جابىرلەنۋشىگە 800 مىڭ تەڭگە مولشەرىندە مۇلىكتىك زيان كەلتىرگەن. سوت وتىرىسىندا ءوز كىناسىن مويىندادى. ودان بولەك جابىرلەنۋشى جانە كۋانىڭ جاۋاپتارىمەن، ءىس بويىنشا باسقا دا دالەلدەمەلەر جيىنتىعىمەن بەكىتىلدى. سوتتالۋشى بۇرىن مەنشىككە قاتىستى اۋىر قىلمىستىق قۇقىقبۇزۋشىلىق جاساعان. سوت جەڭىل جازا تاعايىنداعانىمەن ودان قورىتىندى شىعارماعان. الدىڭعى ۇكىم بويىنشا جازانى وتەۋ بارىسىندا سوتتالۋشىنىڭ بىرنەشە رەت جازا وتەۋ ءتارتىبىن بۇزىپ، ەكى رەت باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا اۋىستىرىلعانىن، جەكە باسىنا جاقسى مىنەزدەمە بەرىلمەگەنىن ەسكەرگەن سوت وعان 5 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن قىزىلوردا وبلىسىندا اسا ءىرى مولشەردەگى پسيحوتروپتىق زاتتاردى وتكىزگەن تۇرعىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.