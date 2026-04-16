تەرەزەنى اشىق قالدىرعان اتا-انالار جازاعا تارتىلادى
استانا. قازاقپارات – ەلدە جىلى كەزەڭنىڭ ەرتە باستالۋىنا بايلانىستى تۇرعىن ۇيلەردىڭ تەرەزەلەرىنەن جاس بالالاردىڭ قۇلاپ كەتۋ جاعدايلارى تىركەلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
نەگىزگى سەبەپ - ەرەسەكتەر تاراپىنان ءتيىستى باقىلاۋدىڭ بولماۋى. تاجىريبە كورسەتكەندەي، كوپ جاعدايدا بالالار قىسقا ۋاقىتقا بولسا دا قاراۋسىز قالادى، بۇل قايعىلى سالدارعا اكەلەدى. اشىق تەرەزەلەر مەن قاۋىپسىزدىك سەزىمىن جالعان تۇردە قالىپتاستىراتىن موسكيتتىك تورلاردىڭ بولۋى ەرەكشە قاۋىپ توندىرەدى. موسكيتتىك تور بالانىڭ سالماعىنا ەسەپتەلمەگەنىن جانە ونى ۇستاپ تۇرا المايتىنىن ەستەن شىعارماعان ءجون.
جۇرگىزىلىپ جاتقان اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىنا قاراماستان، مۇنداي وقيعالار جىل سايىن تىركەلۋدە. مەملەكەت تاراپىنان مۇنداي جاعدايلاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان قاجەتتى زاڭنامالىق شارالار قابىلدانعان.
اتاپ ايتقاندا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى جانە قۇرىلىس قىزمەتى تۋرالى» زاڭعا سايكەس (27-2-باپتىڭ 2-تارماعى جانە 27-2-باپتىڭ 3-تارماعى) قۇرىلىس سالۋشىلار جاڭا تۇرعىن ۇيلەردە تەرەزە ويىقتارىن قۇلىپتارمەن جانە قاۋىپسىزدىك مەحانيزمدەرىمەن قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى.
سونداي-اق «تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» زاڭعا سايكەس (51-1-باپتىڭ 5-تارماعىنىڭ 3 تارماقشاسى، 51-5-باپتىڭ 2-تارماعىنىڭ 3 تارماقشاسى جانە 51-6-باپتىڭ 4-تارماعىنىڭ 2 تارماقشاسى) پاتەر يەلەرىنىڭ قاۋىپسىز تۇرۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى مۇلىكتىڭ مەنشىك يەلەرى بىرلەستىگى، پاتەرلەر مەنشىك يەلەرىنىڭ كووپەراتيۆى جانە باسقارۋدىڭ وزگە دە نىساندارىنىڭ قۇزىرەتىنە جاتادى.
الايدا نەگىزگى سەبەپ - ادامي فاكتور بولىپ قالا بەرەدى.
وسىعان بايلانىستى باس پروكۋراتۋرا اتا-انالاردىڭ نازارىن قاراپايىم قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا اۋدارادى:
1) جاس بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماۋ؛
2) جيھازدى تەرەزە ماڭىنا قويماۋ؛
3) تەرەزەلەرگە ارنايى بلوكيراتورلار مەن شەكتەۋىشتەر ورناتۋ؛
4) بالانىڭ تەرەزەگە ءوز بەتىنشە قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن بولدىرماۋ.
كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا شارالار قابىلداماعانى ءۇشىن اقبتك- ءنىڭ 127-بابىنا سايكەس 20 ا ە ك- كە دەيىن ايىپپۇل نەمەسە 10 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماق تۇرىندە جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. تەك 3 ايدىڭ ىشىندە وسى باپ بويىنشا 8 مىڭنان استام اتا-انامەن زاڭدى وكىل جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
بالالاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعى ءۇشىن ءبىرىنشى كەزەكتە جاۋاپكەرشىلىك اتا-انالارعا جۇكتەلەتىنىن ءتۇسىنۋ قاجەت. باس پروكۋراتۋرا ازاماتتاردى قىراعىلىق تانىتۋعا جانە قايعىلى جاعدايلارعا اكەلۋى مۇمكىن جاعدايلارعا جول بەرمەۋگە شاقىرادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ستەپنوگورسكىدە 5 جاستاعى بالا التىنشى قاباتتان قۇلاپ، كوز جۇمدى.