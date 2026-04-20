ۆەتەرينارلارعا عىلىمي دارەجەسى ءۇشىن قوسىمشا اقى تولەنبەك
استانا. KAZINFORM - ۆەتەريناريا سالاسى ماماندارىنا عىلىمي دارەجەسى ءۇشىن قوسىمشا اقى تولەنبەك. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- ۆەتەريناريا ماماندارىنىڭ ەڭبەگىنە اقى تولەۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ ماقساتىندا 2023-2025 -جىلدارى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن نىسانالى ترانسفەرتتەر تۇرىندە 29,6 ميلليارد تەڭگە باعىتتالدى. 2026-2028 -جىلدارعا جىل سايىن 12,2 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قارجىلاندىرۋ قاراستىرىلعان. ناتيجەسىندە ۆەتەريناريالىق دارىگەرلەردىڭ ورتاشا جالاقىسى 119,7 مىڭنان 271,5 مىڭ تەڭگەگە دەيىن ءوستى. 2023 -جىلدان باستاپ ۆەتەريناريا ماماندارىنا I جانە Ⅱ توپتاعى پاتوگەندى بيولوگيالىق اگەنتتەرمەن جۇمىس ىستەگەنى ءۇشىن تيىسىنشە 35 جانە 50 پايىز مولشەرىندە ۇستەمەاقىلار بەلگىلەندى. سونداي-اق ەكى لاۋازىمدىق ايلىقاقىدان كەم ەمەس مولشەردە ساۋىقتىرۋ جاردەماقىسىن تولەۋ قاراستىرىلعان، دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ونىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 9-قازانداعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كوميسسياسىنىڭ وتىرىسىندا پارلامەنت دەپۋتاتتارى باستاماشىلىق ەتكەن «ۆەتەريناريا ماسەلەلەرى بويىنشا كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى تۇجىرىمدامالىق تۇردە قولداۋ تاپتى.
- زاڭ جوباسى ۆەتەريناريا سالاسىنداعى مامانداردىڭ ەڭبەكاقى دەڭگەيىن ودان ءارى ارتتىرۋعا باعىتتالعان جانە جىل سايىنعى ەڭبەك دەمالىسىن بەرۋ كەزىندە كۇنتىزبەلىك جىلدا ءبىر رەت ساۋىقتىرۋ جاردەماقىسىن تولەۋدى، عىلىمي دارەجەسى ءۇشىن 17 ا ە ك (عىلىم كانديداتى) جانە 34 ا ە ك (عىلىم دوكتورى) مولشەرىندە قوسىمشا اقى بەلگىلەۋدى، سونداي-اق قوسىمشا ىنتالاندىرۋشى ۇستەمەاقىلاردى ەنگىزۋدى كوزدەيدى، - دەدى ۆيتسە- پرەمەر.
تاياۋدا ءماجىلىس قاراۋىنا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ۆەتەريناريا ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى كەلىپ تۇسكەنىن جازعان ەدىك.