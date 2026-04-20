پەتروپاۆلدا نەشە ادام 10 سوتىق جەرگە كەزەكتە تۇر
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆلدا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى ءۇشىن جەر ۋچاسكەسىنە جىل باسىنان بەرى 1013 ادام كەزەككە تۇردى.
پەتروپاۆل اكىمدىگى تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعى ءبولىمىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا 10 سوتىق جەر العىسى كەلگەندەر سانى 23500 گە جەتكەن. ال تۇرعىن ءۇي سالۋعا بيىل نەبارى 82 ۋچاسكە بەرىلدى.
وبلىس ورتالىعىندا جەكە تۇرعىن ءۇي سالۋعا ارنالعان 10 سوتىق جەرگە كەزەك 2003 -جىلى باستالدى. ول جىلدان-جىلعا ءوسىپ كەلەدى. 2013 -جىلدان بەرى تەك 1,5 مىڭعا جۋىق ادام عانا كوپتەن كۇتكەن ۋچاسكەگە قول جەتكىزگەن.
پەتروپاۆل قالالىق جەر قاتىناستارى ءبولىمى ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، 2024 -جىلى ەسەپكە 2183 ازامات الىندى، سول جىلى 83 ۋچاسكە تۇرعىندارعا بەرىلدى. بىلتىر 10 سوتىق جەرگە 1431 ادام ءوتىنىش بەرسە، تەك 46 تۇرعىن عانا جەرگە يە بولدى.
پەتروپاۆل قالاسى اكىمدىگىنىڭ قۇرىلىس، ساۋلەت جانە قالا قۇرىلىسى ءبولىمىنىڭ مالىمەتىنشە، «سولنەچنىي-2» جانە «وڭتۇستىك» شاعىن اۋداندارىندا ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم تارتىلىپ جاتىر. جۇمىس جوسپار بويىنشا بيىل اياقتالۋى ءتيىس. ناتيجەسىندە 1419 ۋچاسكە بەرىلەتىن بولادى.