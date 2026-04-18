پەتروپاۆلدا ماعجاننىڭ جارى زىليحا تۋعان ءۇي ساقتالعان
پەتروپاۆل. KAZINFORM - كەزىندە «كوپەستەر قالاسى» اتانعان پەتروپاۆلدا بۇگىنگە دەيىن كوپتەگەن اسەم عيمارات بۇزىلماي جەتكەن. سونىڭ ءبىرى - ساۋداگەر ءالىباي مۇحامەدياروۆتىڭ ءۇيى.
ەكى قاباتتى باسپانا 1870 -جىلى كوپەستىڭ تاپسىرىسىمەن سالىنعان. قىزىل كىرپىشتەن تۇرعىزىلعان عيماراتتىڭ ءبىرىنشى قاباتى دۇكەن مەن قويما رەتىندە پايدالانىلسا، ەكىنشى قاباتىندا ءۇي يەسىنىڭ وتباسى تۇرعان.
س ق و تاريحي-مادەني مۇرالاردى قورعاۋ مەن قولدانۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ءالي تۇرىسوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءۇي تاريحىنىڭ باسقالاردان تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى - مۇندا ءالىبايدىڭ قىزى زىليحا دۇنيەگە كەلگەن.
كەيىن ول قازاقتىڭ كورنەكتى اقىنى ماعجان جۇمابايەۆقا تۇرمىسقا شىقتى.
ماعجان مەن زىليحا ۇيلەنگەننەن كەيىن 1922 -جىلعا دەيىن وسى ۇيدە تۇرعان ەكەن.
- 1922 -جىلدان كەيىن عيماراتتا ءتۇرلى مەكەمەلەر ورنالاستى. ەكىنشى جۇنيەجۇزىلىك سوعىس جىلدارى مۇندا قالالىق حالىق اعارتۋ ءبولىمى ورنالاسسا، كەيىن دۇكەن، مەيرامحانا جانە ءدامحانا رەتىندە پايدالانىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا مۇندا گازەتتىڭ رەداكتسياسى ورنالاسقان، - دەيدى ءالي تۇرىسوۆ.
عيمارات كوپبۇرىشتى ەتىپ سالىنعان. ونىڭ نەگىزگى بولىگى تىكبۇرىشتى بولىپ كەلسە، باتىس جانە وڭتۇستىك جاقتارىنا شاعىن قوسىمشا بولىكتەر جالعاسقان. تەرەزەلەرى تىكبۇرىشتى، ال ەكىنشى قاباتتاعى نەگىزگى قاسبەتتەگى تەرەزە جاقتاۋلارى پيلياسترلار جانە اركالى ساندىك ەلەمەنتتەرمەن بەزەندىرىلگەن.
- عيمارات XIX عاسىردىڭ سوڭى مەن XX عاسىردىڭ باسىنداعى شاعىن كوپەس قالالارىنا ءتان ساۋلەت ۇلگىسىن كورسەتەدى. عيماراتتىڭ ورتالىق بولىگىندە كىرەبەرىس ەسىك، ەكىنشى قاباتتا بالكون جانە ءساندى فرونتون ورنالاسقان. ىرگەتاسى كىرپىشتەن قالانىپ، شاتىر جابىندىسى مەتاللدان جاسالعان. جالپى بيىكتىگى - 12 مەتر، - دەيدى ورتالىق ديرەكتورى.
وبلىستىق تاريحي-ولكەتانۋ مۋزەيىندە كوپەس ءالىبايدىڭ فوتوسى ساقتالماعانىمەن، قىزى زىليحانىڭ سۋرەتىن كورۋگە بولادى. جالپى، تاريحي-مادەني نىسان جايىندا اقپارات از.
كوپەس مۇحامەدياروۆتىڭ ءۇيى پەتروپاۆلدىڭ ماڭىزدى ساۋلەت مۇرالارىنىڭ ءبىرى رەتىندە مەملەكەتتىك قورعاۋعا الىنعان.