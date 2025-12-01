پەتروپاۆل تۇرعىنى پوليمەرلى بالشىقتان ەرەكشە قۋىرشاقتار جاسايدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - پەتروپاۆل تۇرعىنى ەۆگەنيا كرۋتيەۆيچ بالالىق ارمانىن ىسكە اسىرىپ، قۋىرشاق شەبەرحاناسىن اشتى.
بۇعان دەيىن جۇمساق جيھاز جاسايتىن سەحتا شەبەر، جاڭا ديزاينداردى ويلاپ تابۋشى بولىپ جۇمىس ىستەگەن كەلىنشەك بيىل جاڭا جىلدا جاڭا كاسىپتى قولعا الادى.
- قۋىرشاققا جاستايىمنان اۋەسپىن. وسكەندە قۋىرشاق فابريكاسىندا جۇمىس ىستەيمىن دەپ ارماندايتىنمىن. ۇيدە قۋىرشاقتارىم وتە كوپ بولدى، مەن ولارعا كيىم-كەشەكتى ءوزىم تىگەتىنمىن. شاشتارىن جوندەپ، ءتۇرلى كوستيۋمدەر ويلاپ تاۋىپ، اۋرە بولىپ جۇرەتىنمىن.
باسقا جۇمىستا ىستەسەم دە بالالىق ارمانىمدى ءبىر ءسات ۇمىتپادىم. بۇل ىسپەن قاڭتار ايىنان باستاپ اينالىسا باستادىم، - دەيدى شەبەر.
قۋىرشاقتاردى جاساۋعا ساپالى، قىمبات ماتەريالداردى قولدانادى.
- ەڭ الدىمەن قۋىرشاقتىڭ باسىن جاسايمىن. ودان كەيىن قاڭقاسى جاسالادى. وعان سىمدى قولدانامىن، قول-اياعى قيمىلدايدى. باسى دا قوزعالادى، شارنيرگە ورناتىلعان.
قۋىرشاقتى جاساۋ ءۇشىن كىتاپتىڭ، ينتەرنەتتىڭ كومەگىنە جۇگىنۋگە تۋرا كەلىپ جاتادى. ماسەلەن، قاراقشىنىڭ كوستيۋمىن تىككەندە سول زاماندا قالاي كيىنگەنىن زەرتتەدىم، كەيبىرىن ويىمنان قوستىم.
اكسسەسسۋارلارىن دا ۇمىتپايمىن، بۇل قاراقشىنىڭ ساۋساعىندا جۇزىگى دە، تاپانشا مەن قىلىشى دا بار، بۇل جۇمىستا ەڭ قيىنى - باسىن جاساۋ، سايكەستىكتى ساقتاۋ كەرەك. كەيىن پوليمەرلىك بالشىقتى دۇرىس قىزدىرۋ قاجەت. ونىڭ دا ءوز ۋاقىتى جانە تەمپەراتۋراسى بار. ودان كەيىن بىرنەشە كەزەڭمەن تەگىستەيمىز، - دەيدى ەۆگەنيا كرۋتيەۆيچ.
شەبەر ءبىر قۋىرشاقتى جاساۋعا ەڭ كەمىندە ەكى اپتا ۋاقىتىن جۇمسايدى.
- بۇل - سايگۇلىك ۇستىندەگى بوزبالا. استىنداعى اتىن پوليمەر بالشىقتان جاسادىم. ەر-تۇرمان، جۇگەنىن ىستەۋگە تازا بىلعارىنى قولداندىم. باسىنداعى مالاقايى، كيىمى كۇزەن تەرىسىنەن تىگىلدى.
العاش رەت جانۋاردى ىستەدىم. ويىمدا جۇرگەن ءالى تالاي جوبا بار، جىلقى مالى ۇنايدى، سول سەبەپتى بۇل تۇلىكتىڭ ءالى ءتۇر- ءتۇرىن ىستەيمىن.
ازىرگە ات قويعان جوقپىن. ادەتتە، قۋىرشاقتارىما ات بەرەمىن، مىنا سۇلۋدىڭ اتى - ايگۇل. ەرتەگى كەيىپكەرلەرىن ءجيى جاسايمىن، - دەيدى پەتروپاۆل تۇرعىنى.
ەۆگەنيا كرۋتيەۆيچ قۋىرشاقتار كوللەكتسياسىن ءالى دە تولىقتىرىپ، اۆتورلىق كورمەسىن جاساۋدى ارماندايدى.
بۇعان دەيىن جاڭاارقا شەبەرلەرى قازاقستان رەكوردتار كىتابىنا ەنگەنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
اقەركە داۋرەنبەك قىزى