تۇركىستان وبلىسىنان جەر العىسى كەلەتىندەر كوبەيگەن
تۇركىستان. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارى وبلىستا جەكە ءۇي سالۋ ءۇشىن تەگىن جەر تەلىمىن الۋعا سۇرانىس كۇرت وسكەن.
قازىرگى تاڭدا وڭىردە 10 سوتىق جەر الۋعا نيەتتى ازاماتتاردىڭ سانى ءۇش ەسە ارتىپ، 508451 ادامعا جەتكەن. ال 2022 -جىلعى 1 -ناۋرىزعا دەيىن كەزەكتە 140 مىڭ ادام بولعان.
ەلەكتروندى ەسەپ جۇيەسىنىڭ ەنگىزىلۋى ازاماتتارعا تۇراقتى تىركەلگەن جەرىنە قاراماستان، كەز كەلگەن وڭىرگە ءوتىنىش بەرۋگە مۇمكىندىك بەردى.
- 2022 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنان باستاپ اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ جەر كەزەگىن ەسەپكە الاتىن ەلەكتروندى اقپاراتتىق جۇيەسى ىسكە قوسىلدى. بۇل جۇيە ارقىلى ازاماتتار تىركەلگەن جەرىنە قاراماي، بىرنەشە وڭىردە قاتار كەزەككە تۇرا الادى، - دەدى وبلىستىق جەر قاتىناستارى باسقارماسى ءبولىمىنىڭ باس مامانى ماناتبەك ەشمات.
ناتيجەسىندە ءبىر جىل ىشىندە وبلىستا جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا جەر الۋعا ءوتىنىش بەرۋشىلەر سانى ءۇش ەسە ءوسىپ، 500 مىڭ ادامنان اسقان.
كوپتەگەن وتىنىشكە قاراماستان، مەملەكەت ەندى ينجەنەرلىك جەلىلەرسىز جەر تەلىمدەرىن بەرمەيدى. ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترىنىڭ تالابىنا سايكەس، قۇرىلىسقا ارنالعان جەر تەك ينفراقۇرىلىمى دايىن اۋماقتاردان عانا بولىنەدى. سوندىقتان وڭىردە 10 سوتىق جەر ۇلەستىرۋدىڭ نەگىزگى كەدەرگىسى - ينفراقۇرىلىم ماسەلەسى.
ينجەنەرلىك جەلىلەردى تارتۋ قوماقتى قارجى مەن ۇزاق ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى.
- جەكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا جەر تەلىمدەرى تەك سۋ جانە ەلەكتر جەلىلەرى تارتىلعان الاڭداردا عانا بەرىلەدى. ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرى ارنايى ەسەپكە الىنىپ، دايىن الاڭدار بولعاندا نەمەسە بوس جەرلەر پايدا بولعان جاعدايدا كەزەك تارتىبىمەن قامتاماسىز ەتىلەدى، - دەيدى وبلىستىق جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى ەرعالي تىلەگەن.
رەسمي مالىمەتكە سۇيەنسەك، 2025 -جىلى اۋدان اكىمدىكتەرى 655 جەر تەلىمىن ازىرلەپ، ازاماتتارعا ۇلەستىرگەن. بۇل جەر تەلىمدەرى بايدىبەك، قازىعۇرت، ورداباسى، سوزاق جانە كەلەس اۋداندارىنا تيەسىلى.
- قازىرگى تاڭدا اۋدان اكىمدىكتەرى جەر تەلىمدەرىن دايىنداۋ جانە ولاردى قاجەتتى ينفراقۇرىلىممەن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر. بارلىق ينجەنەرلىك جەلىلەر تارتىلعاننان كەيىن، جەر تەلىمدەرى كەزەك بويىنشا ازاماتتارعا بەرىلەدى، - دەپ حابارلادى وبلىستىق جەر قاتىناستارى باسقارماسى.
ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىم دايىندالعانعا دەيىن ازاماتتار ءوز كەزەگىن كۇتىپ، ونىڭ جىلجۋىن تۇراقتى باقىلاپ وتىرۋى قاجەت.
كەزەكتى eGov.kz پورتالىنداعى «جىلجىمايتىن مۇلىك» - «جەر قاتىناستارى» بولىمىندە نەمەسە جەكە كابينەتتەگى «قىزمەتتەردى الۋ تاريحى» ارقىلى، سونداي-اق اشىق كاداسترلىق كارتا گەوپورتالىنداعى «كەزەكتە تۇرعاندار ءتىزىلىمى» بولىمىندە جسن ەنگىزۋ ارقىلى تەكسەرۋگە بولادى.
سونىمەن قاتار، eGov.kz پورتالىندا كەزەككە تۇرۋ قىزمەتى قولجەتىمدى. ازاماتتار كەز كەلگەن ءوڭىردى تاڭداپ، ءوتىنىشتى ەلەكتروندىق سيفرلىق قولتاڭبا ارقىلى راستاي الادى.
ايتا كەتەيىك، تەگىن جەر تەلىمىن الۋ قۇقىعى ءبىر رەت قانا بەرىلەدى. ياعني كەزەك قاي وڭىردە جىلدامىراق جىلجىسا، جەر تەلىمى سول وڭىردەن ۇسىنىلادى.
بۇدان بۇرىن تۇركىستان قالاسىندا 95350 ازامات جەر تەلىمىن الۋ ءۇشىن كەزەكتە تۇرعانىن جازعان ەدىك.
سونىمەن قاتار شىمكەنت قالاسىندا جەر كەزەگىندە تۇرعاندار 283 مىڭ ادامعا جەتكەنى حابارلاندى.