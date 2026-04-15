تۇركيامەن ءوزارا ساۋدانى ارتتىرۋعا مۇددەلىمىز - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - كەيىنگى 20 جىلدا قازاقستان تۇركيا ەكونوميكاسىنا 2,4 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالدى. بۇل تۋرالى قازاقستان-تۇركيا ينۆەستيتسيالىق دوڭگەلەك ۇستەل وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ وتىرىستارى اياسىندا مۇنداي شارالاردى وتكىزۋ يگى داستۇرگە اينالىپ، باۋىرلاس ەلدەرىمىز اراسىنداعى ىسكەرلىك بايلانىستاردى نىعايتاتىن ءتيىمدى الاڭ رەتىندە قالىپتاستى. تۇرىك مەملەكەتى ءبىز ءۇشىن ماڭىزدى ستراتەگيالىق سەرىكتەس سانالادى. ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستار بارلىق سالادا بەلسەندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ماسەلەن، قازاقستانمەن ءوزارا تاۋار اينالىمى بويىنشا تۇركيا نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەردىڭ جەتەكشى بەستىگىنە كىرەدى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكىجاقتى ساۋدا كولەمى شامامەن 9 پايىزعا ءوستى. ءبىز ەكى ەل ەكونوميكاسىنىڭ قولدا بار رەزەرۆتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ءوزارا ساۋدانى ارتتىرۋعا مۇددەلىمىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى 20 جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە تۇرىك ينۆەستورلارى قازاقستان ەكونوميكاسىنا 6 ميلليارد دوللاردان اسا ينۆەستيتسيا قۇيدى. بۇل رەتتە قازاقستاننان تۇرىك رەسپۋبليكاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيالاردىڭ جالپى اعىنى 2,4 ميلليارد دوللارعا جەتتى.
- قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە تۇرىك كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 5 مىڭنان استام كاسىپورىن تىركەلىپ، بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا مىڭداعان جۇمىس ورىندارى اشىلدى. بۇل كورسەتكىش تۇرىك بيزەسىنىڭ بىزگە دەگەن جوعارى سەنىمىن بىلدىرەدى. بۇگىندە قازاقستاندا جالپى قۇنى شامامەن 9,5 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن 170 تەن استام بىرلەسكەن جوبالار پۋلى بار، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن تۇركيا ۆيتسە-پرەزيدەنتى جيەۆدەت يىلماز بەن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ قاتىسۋىمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسى ءوتتى. ءىس-شارا بارىسىندا ولجاس بەكتەنوۆ قازاقستاننىڭ تۇركيامەن تىعىز ىنتىماقتاستىققا دايىن باعىتتارىن اتادى.