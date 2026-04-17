تۇركيا تەمەكى شەگۋگە تىيىمدى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا بيلىگى تەمەكى شەگۋگە قارسى الەمدەگى ەڭ قاتاڭ زاڭداردىڭ ءبىرىن تالقىلاپ جاتىر. ول تەمەكى شەگۋگە بىرتىندەپ تىيىم سالۋ جانە 2040 -جىلعا قاراي تەمەكى ونىمدەرىنە تولىق تىيىم سالۋمەن بايلانىستى.
تۇركيادا تەمەكى شەگۋگە قارسى زاڭنامانىڭ ءىرى رەفورماسى ازىرلەنىپ جاتىر.
Hurriyet گازەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بيلىكتەگى AKP پارتياسى 2040 -جىلعا قاراي ەلدە تەمەكى ونىمدەرىن ساتۋعا، وندىرۋگە جانە يمپورتتاۋعا تولىق تىيىم سالۋدى كوزدەيتىن زاڭ جوباسىن ازىرلەدى.
بۇل باستاما حالىق اراسىندا تەمەكى شەگۋ دەڭگەيىن كۇرت تومەندەتۋگە باعىتتالعان.
بيلىك شەكتەۋلەردى بىرتىندەپ ەنگىزبەك: باستاپقىدا تىيىم قوعامدىق ورىندار، اشىق ءدامحانالار مەن مەيرامحانالار، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرى، اۋرۋحانالار جانە ءدىني مەكەمەلەردىڭ اۋماقتارىنا تارالۋى مۇمكىن.
تەمەكى ونىمدەرىنىڭ انىقتاماسىن كەڭەيتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. الەۋەتتى تىيىم تەك ءداستۇرلى تەمەكىنى عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ەلەكتروندى تەمەكى، ۆەيپتەر، كالياندار، قىزدىرىلاتىن تەمەكى جۇيەلەرى جانە سينتەتيكالىق جانە ورگانيكالىق نيكوتين بار ونىمدەردى دە قامتۋى مۇمكىن.
جاڭا ەرەجەلەردى بۇزعاندارعا 1 دەن 10 ميلليون ليراعا دەيىن (شامامەن 20 مىڭ - 200 مىڭ ەۋروعا دەيىن) ايىپپۇل سالىنۋى مۇمكىن.
كاسىپكەرلەر دە ليتسەنزياسىنان ايىرىلۋى مۇمكىن. تالقىلانىپ وتىرعان شارالارعا سايكەس، تۋريستەر مەن جەكە تۇلعالار تەمەكى ونىمدەرىن ساقتاعانى، ساتىپ العانى نەمەسە يمپورتتاعانى ءۇشىن اكىمشىلىك ايىپپۇلدارعا تارتىلۋى مۇمكىن.
زاڭ جوباسى ازىرگە قابىلدانعان جوق جانە قازىرگى ۋاقىتتا تالقىلانۋ ۇستىندە.