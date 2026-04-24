ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:47, 24 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    تۇركيا جاسوسپىرىمدەرگە الەۋمەتتىك جەلىنى شەكتەدى

    استانا. قازاقپارات - تۇركيا دا 15 جاسقا تولماعان بالالارعا الەۋمەتتىك جەلىنى قولدانۋعا شەكتەۋ ەنگىزدى. ۇلى ۇلتتىق ءماجىلىس وسىنداي زاڭ قابىلدادى. قۇجاتقا سايكەس جەتكىنشەكتەرگە الەۋمەتتىك جەلىدە تىركەلۋگە رۇقسات بەرىلمەيدى.

    Түркияның Парламент күні қалай балалар күніне айналды
    Фото: Анадолы

    سول سەبەپتى سيفرلىق پلاتفورمالار پايدالانۋشىنىڭ جاسىن مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋگە ءتيىس. ال 15 پەن 18 جاس ارالىعىنداعى جاسوسپىرىمدەر ءۇشىن ارنايى قاۋىپسىزدىك رەجيمى ەنگىزىلەدى. سونىمەن قاتار اتا-انالارعا باقىلاۋ قۇرالدارىن پايدالانۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.

     ءىرى پلاتفورمالار مەملەكەتتىك تالاپتى 1 ساعات ىشىندە ورىنداۋعا مىندەتتەلدى. زاڭبۇزۋشىلىق ورىن السا، ايىپپۇل نەمەسە وزگە دە شەكتەۋ شارالارى قولدانىلۋى مۇمكىن.

    لەيلا شاحين ۇستا، ادىلەت جانە دامۋ پارتياسىنىڭ دەپۋتاتى:

    - بالالارعا زياندى دەپ تانىلعان كونتەنتكە بالاما جولمەن، اسىرەسە VPN ارقىلى كىرۋگە مۇمكىندىك بەرىلمەۋى ءتيىس. مۇنداي ارەكەتتەر قاتاڭ باقىلاناتىن بولادى. زاڭعا ەنگىزىلگەن بۇل وزگەرىستەر بالالار اراسىندا قاۋىپسىز سيفرلىق ورتا قالىپتاستىرۋ ءۇشىن جاسالىپ وتىر. 

    Бақытжол Кәкеш
