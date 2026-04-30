ترامپقا يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەردىڭ جاڭا نۇسقالارى ۇسىنىلادى
استانا. KAZINFORM - ماسەلە كەلىسسوزدە تىعىرىققا تىرەلۋ جاعدايىندا ورمۋز بۇعازىنداعى ىقتيمال سوققىلار مەن وپەراتسيالارعا قاتىستى بولىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەيسەنبى كۇنى ا ق ش ق ك ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ (US CENTCOM) قولباسشىسى ادميرال برەد كۋپەردەن يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەردىڭ جاڭا نۇسقالارى تۋرالى بريفينگ الادى. بۇل تۋرالى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ Axios حابارلادى.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، اسكەريلەر كەلىسسوزدە تىعىرىقتان شىعۋ جانە تەگەرانعا قىسىم جاساۋ ۇمىتىمەن يران نىساندارىنا، سونىڭ ىشىندە ينفراقۇرىلىمىنا « قىسقا جانە كۇشتى» ءبىرقاتار سوققى جاساۋ جوسپارىن دايىندادى.
دەرەككوزدەر اتاپ وتكەندەي، ا ق ش اسكەريلەرى قاراستىرىپ جاتقان باسقا نۇسقالارعا كەمە قاتىناسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ورمۋز بۇعازىنىڭ ءبىر بولىگىن باقىلاۋعا الۋ، سونداي-اق يراننىڭ جوعارى بايىتىلعان ۋران قورلارىن باسىپ الۋ ءۇشىن ارنايى كۇشتەردىڭ قاتىسۋىمەن وپەراتسيا جاساۋ كىرەدى.
Axios مالىمەتىنشە، بريفينگ ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ كەلىسسوزدە تىعىرىقتان شىعۋ نەمەسە قاقتىعىس اياقتالعانشا شەشۋشى سوققى بەرۋ ءۇشىن بەلسەندى سوعىس قيمىلدارىن قايتا باستاۋدى قاراستىرىپ جاتقانىن راستاپ وتىر.
بۇل رەتتە، ترامپ بۇرىن مالىمدەگەندەي، ۆاشينگتون يرانعا قارسى اسكەري-تەڭىز بلوكاداسىن اۋە شابۋىلدارىنا قاراعاندا تيىمدىرەك قولدانىپ وتىر، ءبىراق اسكەري وپەراتسيا ءجۇرۋ مۇمكىندىگى ساقتالىپ وتىر.
باسىلىم دەرەككوزدەرى سونداي-اق ا ق ش اسكەريلەرى جاعداي ودان ءارى شيەلەنىسسە، يراننىڭ ايماقتاعى ا ق ش كۇشتەرىنە قارسى كەك الۋ ارەكەتتەرىن جۇرگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن قاراستىرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
بريفينگكە بىرىككەن شتاب باستىقتارى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گەنەرال دەن كەين قاتىسادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
كۋپەر بۇعان دەيىن 26 -اقپاندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا قارسى اسكەري ناۋقانى باستالماس بۇرىن ترامپ ءۇشىن وسىنداي بريفينگ وتكىزگەن بولاتىن. ءبىر دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، ول وپەراتسيانى باستاۋ تۋرالى شەشىمگە اسەر ەتكەن.
29 -ساۋىردە بريۋسسەلدە «ورتا ءدالىز: ستراتەگيالىق ۇيلەستىرۋدەن ىسكە اسىرۋعا دەيىن» تاقىرىبىندا دوڭگەلەك ۇستەل ءوتتى.
سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران ۆاشينگتوننان ورمۋز بۇعازىن اشۋدى سۇراپ وتىرعانىن مالىمدەگەنىن جازدىق.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا