ترامپقا وق اتتى دەگەن كۇدىكتىنىڭ ايىبى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ۆاشينگتونداعى فەدەرالدىق سوت اق ءۇي تىلشىلەرى قاۋىمداستىعىنىڭ كەشى كەزىندە بولعان اتىسقا كۇدىكتى كوۋل توماس اللەنگە ايىپ تاقتى، دەپ حابارلايدى BBC.
ايىپتار قاتارىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ومىرىنە قاستاندىق جاساۋعا وقتالۋ، زورلىق-زومبىلىق قىلمىسىن جاساۋ كەزىندە اتىس قارۋىن قولدانۋ جانە اۋىر قىلمىس جاساۋ ماقساتىندا قارۋدى شتاتتار اراسىندا زاڭسىز تاسىمالداۋ بار.
سوت بارىسىندا كۇدىكتى وزىنە تاعىلعان ايىپتاردى تۇسىنەتىنىن مالىمدەدى.
فەدەرالدىق پروكۋرور دجوسەلين باللانتيننىڭ ايتۋىنشا، اللەن بىرنەشە شتاتتىڭ شەكاراسىن كەسىپ ءوتىپ، پرەزيدەنتكە قاستاندىق جاساۋعا ارەكەتتەنگەن. ونىڭ جانىنان 12-كاليبرلى مىلتىق، ءۇش پىشاق جانە باسقا دا قارۋلار تابىلعان.
پروكۋراتۋرا كۇدىكتىنى قاماۋدا ۇستاۋدى سۇرادى. سەبەبى وعان تاعىلعان ايىپتار تەرروريزممەن بايلانىستى باپتارعا جاتادى. ا ق ش زاڭناماسىنا سايكەس، پرەزيدەنتكە قاستاندىق جاساۋعا ارەكەتتەنۋ ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا اكەلۋى مۇمكىن.
بۇعان قوسا، تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتىنىڭ وتباسى مۇشەلەرىنە «مانيفەست» جولداعانى انىقتالعان. وندا ول پرەزيدەنتكە جەتۋ جولىندا ەشكىمگە قارامايتىنىن جازعان.
ا ق ش ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى، سونىڭ ىشىندە باس پروكۋروردىڭ مىندەتىن اتقارۋشى تودد بلانش، فەدەرالدىق تەرگەۋ بيۋروسى ديرەكتورى كاش پاتەل جانە فەدەرالدىق پروكۋرور دجيننين پيررو باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تەرگەۋ جالعاسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ولاردىڭ ايتۋىنشا، كۇدىكتى جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارعا قارسى ءىرى شابۋىل جاساۋدى كوزدەگەن. دەگەنمەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ونىڭ ارەكەتىن دەر كەزىندە توقتاتىپ، وقيعانىڭ اۋقىمدى سيپات الۋىنا جول بەرمەگەن.
كۇدىكتىنى قاماۋدا ۇستاۋ ماسەلەسى بويىنشا تىڭداۋ بەيسەنبىگە، ال الدىن الا سوت وتىرىسى 11-مامىرعا بەلگىلەنگەن.