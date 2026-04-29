ترامپ: يران ورمۋز بۇعازىن اشۋدى سۇراپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران ۆاشينگتوننان ورمۋز بۇعازىن اشۋدى سۇراپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Deutsche Welle.
امەريكالىق كوشباسشىنىڭ ايتۋىنشا، تەگەران ەل ىشىندە كۇردەلى جاعدايعا تاپ بولىپ، «كوللاپس كۇيىندە» ەكەنىن جەتكىزگەن.
- ولار باسشىلىقتاعى جاعدايدى رەتتەپ العانشا، ورمۋز بۇعازىن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك اشۋىمىزدى قالايدى، - دەدى دونالد ترامپ.
الايدا بۇل اقپاراتتىڭ قانداي ارنا ارقىلى الىنعانى ناقتىلانباعان. Reuters اگەنتتىگى دە بۇل مالىمەتتىڭ ناقتى دەرەككوزى كورسەتىلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.
ءوز كەزەگىندە يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي ا ق ش-تىڭ ءوزى كەلىسسوزدەرگە مۇددەلى ەكەنىن مالىمدەگەن. ونىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتون اسكەري قاقتىعىستا ءوز ماقساتتارىنا جەتە الماعان.
Reuters دەرەگىنشە، يران ۇسىنعان بەيبىت رەتتەۋ جوسپارى ءۇش كەزەڭنەن تۇرادى. الدىمەن ا ق ش تاراپىنان اسكەري ارەكەتتەردى قايتا باستاماۋ كەپىلدىگى بەرىلۋى ءتيىس. كەيىن ورمۋز بۇعازى يراندىق ساۋدا كەمەلەرى ءۇشىن اشىلىپ، ونىڭ بولاشاقتاعى مارتەبەسى انىقتالۋى قاجەت. تەك وسىدان كەيىن عانا تەگەران وزگە ماسەلەلەردى، سونىڭ ىشىندە يادرولىق باعدارلامانى تالقىلاۋعا دايىن.
ايتا كەتەيىك، ورمۋز بۇعازى ارقىلى الەمدىك مۇنايدىڭ شامامەن %20 ى تاسىمالدانادى.