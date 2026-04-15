ترامپ شي جينپيڭنەن يرانعا قارۋ ساتپاۋىن ءوتىندى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكالىق Fox Business Channel جاڭالىقتار ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا قىتاي پرەزيدەنتى شي جينپيڭمەن يرانعا قارۋ ساتۋ ماسەلەسى بويىنشا تىكەلەي حات الماسىپ جاتقانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
امەريكالىق ساياساتكەر Mornings with Maria بيزنەس-شوۋىنىڭ جۇرگىزۋشىسى ماريا بارتيرومومەن سۇحباتىندا مۇناي نارىعىندا يران مەن ۆەنەسۋەلاعا قاتىستى وزگەرىستەر، سونداي-اق ا ق ش- تىڭ كۋباعا قاتىستى مالىمدەمەلەرى قىتاي كوشباسشىسىمەن بولاتىن الداعى كەلىسسوزگە قالاي اسەر ەتۋى مۇمكىن دەگەن سۇراققا تۇسىنىك بەردى.
- مەنىڭ ويىمشا، بۇل ەشتەڭە وزگەرتپەيدى. وعان (شي جينپيڭگە - رەد.) مۇناي قاجەت. ءبىزدىڭ قارىم-قاتىناسىمىز وتە جاقسى. ول ماعان كەرەمەت حات جىبەردى، - دەپ اتاپ ءوتتى امەريكالىق كوشباسشى.
ترامپ حات الماسۋدى ۆاشينگتوننىڭ قىتاي-يران اسكەري ىنتىماقتاستىعى تۋرالى حابارلامالارعا قاتىستى الاڭداۋشىلىعىن ءبىلدىرۋ ءۇشىن باستاعانىن راستادى.
- ول حاتىما جاۋاپ بەردى. ماعان قىتايدىڭ يرانعا قارۋ جەتكىزىپ جاتقانى تۋرالى مالىمەت جەتتى جانە قازىر حابارلامالار بارلىق جەردە بار. مەن وعان مۇنى ىستەمەۋىن ءوتىنىپ حات جىبەردىم.
جاۋابىندا ول ماعان مۇنداي جەتكىزىلىمدەردى جاسامايتىنىنا سەندىردى، - دەپ مالىمدەدى ترامپ.
وسىعان دەيىن ترامپ Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى قاقتىعىس اياقتالۋعا جاقىن دەپ سانايتىنىن ايتتى.