ترامپ ا ق ش- تىڭ يادرولىق سىناق جۇرگىزەتىنىن راستادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ يادرولىق قارۋى باسقا ەلدەرمەن سالىستىرعاندا كوبىرەك. دونالد ترامپ بۇعان دەيىن جاريالانعان ا ق ش يادرولىق سىناقتار جۇرگىزەتىنى تۋرالى جازباسىن راستادى، دەپ حابارلايدى CBS ارناسى.
CBS ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ا ق ش- تىڭ يادرولىق سىناق جۇرگىزەتىنىن راستادى، ءبىراق وقتۇمسىق جارۋدى مەڭزەپ تۇرعانىن ناقتىلاۋدان باس تارتتى.
- بىزدە باسقا ەلدەرگە قاراعاندا يادرولىق قارۋ كوپ. رەسەي ەكىنشى ورىندا. قىتاي ءۇشىنشى ورىندا، ءبىراق بەس جىلدان كەيىن ول قۋىپ جەتەدى. بىلەسىز بە، ولار قارۋدى وتە جىلدام شىعارىپ جاتىر جانە مەنىڭ ويىمشا، ءبىز يادرولىق قارۋسىزدانۋ ماسەلەسىندە بىردەڭە ىستەۋىمىز كەرەك. بىزدە الەمدى 150 ەسە جارىپ جىبەرۋگە جەتكىلىكتى يادرولىق قارۋ بار، - دەدى ترامپ ءتىلشىنىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى سىناقتاردى «قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن كورۋ ءۇشىن» جۇرگىزۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى. ول سونداي-اق رەسەي مەن قىتايدىڭ يادرولىق قارۋ سىناقتارىن جۇرگىزىپ جاتقانىن، ءبىراق ولار بۇل تۋرالى اشىق ايتپايتىنىن ايتتى. ا ق ش- تىڭ بۇل ماسەلە بويىنشا اشىق ۇستانىمى بار.
- رەسەي سىناقتان وتكىزىپ جاتىر، قىتاي سىناقتان وتكىزىپ جاتىر، ءبىراق ولار بۇل تۋرالى ايتپايدى. بىلەسىز بە، ءبىز اشىق قوعامبىز. ءبىز باسقاشامىز. ءبىز بۇل تۋرالى ايتامىز، - دەپ قوستى ترامپ.
بۇعان دەيىن، 3-قازاندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەنتاگونعا ءتيىستى بۇيرىق بەرگەننەن كەيىن، ا ق ش يادرولىق قارۋدى سىناقتان وتكىزە باستاعانىن جاريالاعان بولاتىن.