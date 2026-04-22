تاياۋ شىعىستاعى احۋال: ترامپ يرانمەن ءبىتىمدى ۇزارتتى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە مالىمدەدى.
دونالد ترامپ يرانمەن اراداعى اتىستى توقتاتۋ رەجيمىن جانە ءبىتىمدى تەگەران وكىلدەرى بەيبىت رەتتەۋ بويىنشا ۇسىنىسىن ۇسىنعانعا دەيىن ءارى كەلىسسوزدەر اياقتالعانشا ۇزارتقانىن جاريالادى.
سونىمەن قاتار، ول ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنە بلوكادانى جالعاستىرۋدى جانە «بارلىق باعىتتا ارەكەت ەتۋگە تولىق دايىن بولۋدى» تاپسىرعانىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ۆاشينگتون جاريالاعان ەكى اپتالىق ءبىتىمنىڭ مەرزىمى سارسەنبى كۇنى كەشكە (ا ق ش- تىڭ شىعىس ۋاقىتىمەن)، استانا ۋاقىتى بويىنشا بەيسەنبى تاڭىندا اياقتالۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان بولاتىن. الايدا تاراپتار ناقتى مەرزىم بويىنشا ءبىرىڭعاي ۇستانىم بىلدىرمەگەن.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى دايىنداعان ماتەريالدا ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى كەلىسسوزدەرگە قاتىستى نەگىزگى سيگنالدار، ساراپتامالىق باعالار جانە ىقتيمال سەناريلەر قامتىلعان.