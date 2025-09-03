ق ز
    15:23, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    تانىمال ءانشىنى تۇركىستان وبلىسىندا تويدا سوققىعا جىقتى

    تۇركىستان. KAZINFORM - وقيعا تولەبي اۋدانىنىڭ زاعامبار اۋىلىندا بولعان.

    Танымал әншіні Түркістан облысында тойда соққыға жықты
    فوتو: instagram.com/azoda.tolaevna

    الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان ۆيدەودان تويحانادا ءان ايتىپ تۇرعان ازودا ەسىمدى انشىگە ەر ادام سوققى جاساعانىن كورۋگە بولادى. سالدارىنان زارداپ شەككەن ءانشى جەرگە قۇلاعان. ودان كەيىن وعان جان-جاعىنداعى ادامدار كومەك كورسەتكەن. كەيىنىرەك ازودانىڭ ءوزى حابارلاعانداي، شابۋىل جاساعان ادام ونىڭ بۇرىنعى قايىن اتاسى بولىپ شىققان. ونىڭ ايتۋىنشا، ول وقيعا كەزىندە ماس كۇيدە بولعان.

    - مەن ءان ايتىپ تۇرعان كەزدە ول كەلىپ، بار كۇشىمەن ۇردى. بۇل كوپشىلىك الدىندا، كوپتەگەن ادامنىڭ كوزىنشە بولدى. كىنالى زاڭ بويىنشا جازاسىن السىن دەپ وتىنەمىن، - دەپ جازدى ءانشى ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، وقيعا بولعان كۇنى ەر ادام ناركولوگيالىق ساراپتاماعا جىبەرىلمەگەن. تۇركىستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وقيعانىڭ بولعانىن راستادى.

    - اتالعان دەرەك بويىنشا «ۇرىپ-سوعۋ» بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتى انىقتالىپ، پوليتسياعا جەتكىزىلدى. بارلىق ءمان-جايدى انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ ناتيجەسى بويىنشا ءتيىستى شەشىم قابىلدانادى. پوليتسيا كەز كەلگەن قۇقىققا قايشى ارەكەت زاڭ اياسىندا جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكە سالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

