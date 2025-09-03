تانىمال ءانشىنى تۇركىستان وبلىسىندا تويدا سوققىعا جىقتى
تۇركىستان. KAZINFORM - وقيعا تولەبي اۋدانىنىڭ زاعامبار اۋىلىندا بولعان.
الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان ۆيدەودان تويحانادا ءان ايتىپ تۇرعان ازودا ەسىمدى انشىگە ەر ادام سوققى جاساعانىن كورۋگە بولادى. سالدارىنان زارداپ شەككەن ءانشى جەرگە قۇلاعان. ودان كەيىن وعان جان-جاعىنداعى ادامدار كومەك كورسەتكەن. كەيىنىرەك ازودانىڭ ءوزى حابارلاعانداي، شابۋىل جاساعان ادام ونىڭ بۇرىنعى قايىن اتاسى بولىپ شىققان. ونىڭ ايتۋىنشا، ول وقيعا كەزىندە ماس كۇيدە بولعان.
- مەن ءان ايتىپ تۇرعان كەزدە ول كەلىپ، بار كۇشىمەن ۇردى. بۇل كوپشىلىك الدىندا، كوپتەگەن ادامنىڭ كوزىنشە بولدى. كىنالى زاڭ بويىنشا جازاسىن السىن دەپ وتىنەمىن، - دەپ جازدى ءانشى ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، وقيعا بولعان كۇنى ەر ادام ناركولوگيالىق ساراپتاماعا جىبەرىلمەگەن. تۇركىستان وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وقيعانىڭ بولعانىن راستادى.
- اتالعان دەرەك بويىنشا «ۇرىپ-سوعۋ» بابىمەن قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. كۇدىكتى انىقتالىپ، پوليتسياعا جەتكىزىلدى. بارلىق ءمان-جايدى انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ ناتيجەسى بويىنشا ءتيىستى شەشىم قابىلدانادى. پوليتسيا كەز كەلگەن قۇقىققا قايشى ارەكەت زاڭ اياسىندا جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكە سالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.