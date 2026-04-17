ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:40, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    تانىمال ءانشى ءمولدىر اۋەلبەكوۆا پارتيا قاتارىنا قابىلداندى

    استانا. KAZINFORM - تانىمال ءانشى ءمولدىر اۋەلبەكوۆا «اۋىل» پارتياسىنا قابىلداندى.

    Мөлдір Әуелбекова
    Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova/

    ول پارتيا ءتوراعاسى سەرىك ەگىزبايەۆتىڭ قولىنان پارتيا بيلەتىن العان.

    ايتا كەتەيىك، «اۋىل» پارتياسى 2000-جىلى 29-ناۋرىزدا قۇرىلعان. بۇگىندە ت م د كەڭىستىگىندەگى ەڭ ءىرى اگرارلىق پارتيالاردىڭ ءبىرى.

    ءمولدىر اۋەلبەكوۆا - قازاقستاننىڭ تانىمال ءانشىسى، اكتريسا. 2012-جىلعا دەيىن كەشyou توبىنىڭ قۇرامىندا بولدى. كەيىن جەكە ونەر كورسەتە باستادى. «عاشىق جۇرەك» فيلمىندە باستى ءرولدىڭ ءبىرىن سومداعان.

    ءانشىنىڭ ءان قورىندا «تۋعان جەر»، «كۇتەمىن»، «جانىم-جانىم»، «كەل بيلە»، «ءبىر سەن ءۇشىن»، «تولعاۋ»، «وسيەت» سەكىلدى تۋىندىلار بار.

    Күнсұлтан Отарбай
