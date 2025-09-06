تالعارداعى قىلمىس: كۇدىكتى ۇستالىپ، بالا اناسىمەن قاۋىشتى
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى تالعارداعى اتىس پەن بالا ۇرلاۋ ىسىنە قاتىستى تىڭ مالىمەت تاراتتى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ حابارلاۋىنشا، كۇدىكتى كوپ ۇزاماي قولعا ءتۇسىپ، ودان اتىس قارۋى تاركىلەندى.
كەيىنىرەك ىشكى ىستەر مينيسترلىگى پوليتسيانىڭ ارنايى جاساعى كامەلەت جاسقا تولماعان بالانى قۇتقارۋ وپەراتسياسىن ءساتتى جۇرگىزگەنىن حابارلادى. قۇتقارىلعان قىز اناسىنا تاپسىرىلدى. دارىگەرلەر ونىڭ دەنساۋلىعىن تەكسەرىپ جاتىر.
الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى قىلمىس جاساعان ادامنىڭ ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعانىن حابارلادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءى ءى م وقيعانىڭ تولىق ءمان-جايى بويىنشا تەرگەۋ ءالى دە جالعاسىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
قازىرگى كەزدە ەر ادامدى ءولتىرۋ جانە بالانى ۇرلاۋ فاكتىلەرى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تالعاردا بەيتانىس ادام ەر ازاماتتى اتىپ، قىزىن الىپ كەتكەنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
مەيىرمان لەس