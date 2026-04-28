تالاپكەرلەردىڭ تاڭداۋى - نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى

استانا. قازاقپارات - Nazarbayev University-دە اشىق ەسىك كۇنى ءوتتى. بولاشاق تالاپكەرلەر مەن ولاردىڭ اتا-انالارىنا حالىقارالىق وقۋ باعدارلاماسى، قولايلى مۇمكىندىكتەر مەن قۇجات تاپسىرۋ ءۇردىسى تۋرالى اقپارات بەرىلدى. سونىمەن قاتار ءبىلىم ورداسىنا ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلدى.
تالاپكەرلەر ۋنيۆەرسيتەت تاڭداۋ كەزىندە ونىڭ مارتەبەسىنە عانا ەمەس، قاۋىپسىزدىگىنە، وقۋ اقىسىنا، حالىقارالىق بايلانىس پەن كاسىبي مانساپ ورتالىعىنا ەرەكشە ءمان بەرەدى. الەمدەگى وزىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە نەگىزدەلگەن NU ءدال وسى تالاپتارعا تولىق ساي كەلەدى.
گونزالو حورتەلانو، NU- دىڭ جاراتىلىستانۋ، الەۋمەتتىك جانە گۋمانيتارلىق عىلىمدار مەكتەبىنىڭ دەكانى:
- NU - قاۋىپسىز ءارى زاماناۋي ءبىلىم بەرۋ ورداسى. كەيىنگى كەزدە گەوساياسي جاعدايعا بايلانىستى باسقا ەلدەردەن ستۋدەنتتەر وسىندا ءجيى اۋىسىپ جاتىر. قازاقستان قولايلى ءارى الەمدىك دەڭگەيدەگى ءبىلىم ۇسىناتىن تارتىمدى باعىتقا اينالىپ كەلەدى.
NU- گە دەگەن سۇرانىس جىلدان جىلعا ارتىپ كەلەدى. وسى وقۋ جىلىندا 12 مىڭنان استام تالاپكەردەن ءوتىنىش تۇسكەن. بۇل - رەكوردتىق كورسەتكىش. گرانت ءۇشىن باسەكە وتە جوعارى. دەگەنمەن ورتالىق ازياداعى ۇزدىك ۋنيۆەرسيتەتتە اقىلى تۇردە دە ءبىلىم الۋعا بولاتىنىن كوبى بىلە بەرمەيدى. وقۋ اقىسى جىلىنا 5 ميلليون تەڭگەدەن باستالادى.
داۋلەت ماكاديەۆ، قالا تۇرعىنى:
- نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىن تاڭداۋ سەبەبىمىز - بۇل قازىر ازيا ەلدەرىندەگى ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ ەڭ ۇزدىگى. سوندىقتان تاڭدايمىز، ارينە، بولاشاق جاستاردىڭ قولىندا، سوندىقتان وسى ۋنيۆەرسيتەتتى بىتىرگەن جاستاردىڭ جەردە قالمايتىنىنا سەنىمدىمىز.
ستۋدەنتتەر ءۇشىن وقۋ ورنى، جاتاقحانا، زەرتحانا، كىتاپحانا، اسحانا، سپورت جانە دەمالىس كەشەندەرى شوعىرلانعان كامپۋس ۇسىنىلادى. عيماراتتار قاۋىپسىزدىك جۇيەسىمەن جانە زاماناۋي ينفراقۇرىلىممەن تولىق قامتاماسىز ەتىلگەن.
Nazarbayev University (NU) - قازاقستانداعى حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي كەلەتىن، زەرتتەۋ باعىتىنداعى جەتەكشى جوعارى وقۋ ورنى. ول 2010-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتىنىڭ باستاماسىمەن استانا قالاسىندا قۇرىلدى.
- ماقساتى: الەمدىك دەڭگەيدەگى زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى بولۋ جانە قازاقستاننىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاڭا ستاندارتتار ەنگىزۋ.
- ءبىلىم بەرۋ ءتىلى: تولىقتاي اعىلشىن تىلىندە جۇرگىزىلەدى.
- ۆيزياسى: NU — قازاقستانداعى عىلىمي زەرتتەۋلەر مەن يننوۆاتسيالاردىڭ ورتالىعى، «اقىلدى» ۋنيۆەرسيتەت رەتىندە تانىلعان.
نەگىزگى قۇرىلىمدىق بولىمشەلەرى:
- قازاقستاننىڭ عىلىمي جانە پەداگوگيكالىق الەۋەتىن دامىتۋعا باعىتتالعان مەكتەپتەر (ينجەنەريا، عىلىم جانە تەحنولوگيا، مەديتسينا، گۋمانيتارلىق عىلىمدار جانە ت.ب.).
