تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىنە جاڭا تالاپتار ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ەندى تاكسي قىزمەتىن شاقىراتىن قوسىمشا ارقىلى جۇمىس ىستەگىسى كەلەتىندەر اكىمدىككە «تاكسيست» ەكەنىن حابارلاۋى ءتيىس. سونداي-اق جولاۋشى تاسيتىن جۇرگىزۋشىگە رولدە 9 ساعاتتان ارتىق وتىرۋعا تىيىم سالىنادى.
- «اۆتوموبيل كولىگى تۋرالى» زاڭعا سايكەس، تاكسيمەن تاسىمالداۋدى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءتيىستى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانعا eGov پورتالى ارقىلى حابارلاما جىبەرىلەدى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندا تاكسيمەن تاسىمالداۋشىلاردىڭ ارنايى ءتىزىمى قالىپتاستىرىلادى. كەز كەلگەن تاسىمالداۋشى وسى تىزىمدە بولۋى ءتيىس جانە زاڭمەن بەكىتىلگەن تالاپتاردى ورىنداۋعا مىندەتتى، - دەيدى ق ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ رەسپۋبليكاىشىلىك اۆتوموبيل تاسىمالدارى باسقارماسىنىڭ باسشىسى «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
جادىگەر تىلەگەن ەندى جەكە تۇلعالار دا تاكسيست بولىپ قىزمەت ەتە الاتىنىن ايتتى.
- بيىل قاڭتاردان باستاپ الەۋمەتتىك كودەكس شەڭبەرىندە «اۆتوموبيل كولىگى تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەر كۇشىنە ەندى. بۇعان سايكەس، تاكسيمەن تاسىمالداۋدى ەندى جەكە تۇلعالار دا جۇزەگە اسىرا الادى. بۇعان دەيىن تەك جەكە كاسىپكەرلەر مەن زاڭدى تۇلعالارعا عانا رۇقسات بەرىلەتىن. قازىر جەكە كاسىپكەرلەر مەن زاڭدى تۇلعالاردىڭ زاڭنامانى ساقتاۋىنا جۇمىس بەرۋشى جاۋاپ بەرەدى. ال جەكە تۇلعالاردىڭ زاڭ تالاپتارىن ورىنداۋىن تاكسي قىزمەتىن ۇسىناتىن موبيلدى قوسىمشالار قاداعالاۋى ءتيىس. دەمەك، زاڭنامانىڭ ساقتالۋىنا اتالعان موبيلدى قوسىمشالار جاۋاپتى، - دەيدى مينيسترلىك مامانى.
ستۋديا قوناعى تاكسي شاقىرۋعا ارنالعان موبيلدى قوسىمشالاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىنە توقتالدى.
- ەگەر تاكسي شاقىرۋعا ارنالعان موبيلدى قوسىمشالاردىڭ قىزمەتى زاڭسىز بولسا، ولاردىڭ جۇمىسىن شەكتەۋ نەمەسە باقىلاۋعا الۋ ماسەلەسى تۋىندايدى. بۇل رەتتە كەيبىر ماسەلەلەر كولىك مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرەتىنە، ال كەيبىرى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قۇزىرەتىنە كىرەدى. مينيسترلىك پەن ءى ءى م بىرلەسكەن جۇمىستار جۇرگىزىپ جاتىر. قانداي دا ءبىر زاڭبۇزۋشىلىقتار انىقتالعان جاعدايدا، ءىرى تاكسي قوسىمشالارىنا ولقىلىقتار تۋرالى حابارلانادى جانە ولاردىڭ قىزمەتىنىڭ زاڭعا سايكەس بولۋىن تالاپ ەتىلەدى. تاكسي تاسىمالداۋشىلار تاراپىنان دا، موبيلدى قوسىمشالار تاراپىنان دا زاڭ بۇزۋشىلىقتار بولسا، قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ءتيىستى شارا قولدانىلادى. ودان بولەك، كولىك مينيسترلىگى مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى بىرلەسىپ جىل سايىن رەيدتىك شارالار جۇرگىزەدى. اتالعان ءىس-شارالار بارىسىندا زاڭبۇزۋشىلىققا جول بەرگەن تاكسي جۇرگىزۋشىلەرى انىقتالسا، ولارعا ايىپپۇل سالىنادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 2024 -جىلى استانانىڭ وزىندە كولىك پوليتسەيلەرى 500 دەن استام زاڭسىز تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتقان. ۆەدومستۆونىڭ ستاتيستيكاسىنا سۇيەنسەك، بيىل جۇرگىزۋشىنى مەديتسينالىق تەكسەرىسسىز، كولىكتى تەحباقىلاۋسىز جىبەرگەنى ءۇشىن جالپى 15,5 ميلليون تەڭگە، ال ەڭبەك رەجيمىن بۇزعانى ءۇشىن 78 ميلليون تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىنىپتى.
بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىندا زاڭسىز جۇمىس ىستەپ جۇرگەن 440 تاكسي جۇرگىزۋشىسى انىقتالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.