تاشكەنتتەگى يسلام وركەنيەتى ورتالىعى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - تاشكەنتتەگى ورتالىق الەمدەگى ەڭ ءىرى يسلام وركەنيەتىنىڭ مۇراجايى دەپ تانىلىپ، گيننەستىڭ سەرتيفيكاتىنا يە بولدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ماراپاتتاۋ راسىمىنە گيننەس رەكوردتار كىتابىنىڭ وكىلى جانە سۋديا شەيدا سۋباشي قاتىسىپ، كەشەننىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستىگىن راستادى. شاراعا ساۋلەتشىلەر، ديزاينەرلەر، جوبادا جۇمىس ىستەگەن قۇرىلىسشىلار قاتىستى. ماراپات ورتالىقتىڭ عىلىمي كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرىنە تابىس ەتىلدى.
سۋباشيدىڭ ايتۋىنشا، نىسان تاريحي مۇرانى زاماناۋي مۋزەي تەحنولوگيالارىمەن ۇشتاستىرىپ، تەك ەڭ ءىرى مۋزەي ەمەس، سونىمەن قاتار مادەني ديالوگ الاڭى رەتىندە دە قىزمەت ەتەدى.
باس ساۋلەتشى ابدۋكاححور تۋرديەۆ كەشەننىڭ ارحيتەكتۋراسى وزبەكستاننىڭ مادەني بايلىعىن جانە ونىڭ الەمگە اشىقتىعىن كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ورتالىق قازىردىڭ وزىندە وڭىردەگى ەڭ كوپ باراتىن مادەني-عىلىمي نىسانداردىڭ بىرىنە اينالعان. كۇن سايىن ونى 5 مىڭعا جۋىق ادام تاماشالايدى.
ورتالىق ديرەكتورى فيرداۆس ابدۋحاليكوۆ بۇل ماراپات جۇزدەگەن ماماننىڭ ەڭبەگىنىڭ مويىندالۋى ەكەنىن ايتىپ، جوبانىڭ جۇزەگە اسۋىنا ەل پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ قوسقان ۇلەسىن دە ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
كەشەن شامامەن 10 گەكتار اۋماقتى الىپ جاتىر، ۇزىندىعى – 161، ەنى - 118 مەتر، كۇمبەزىنىڭ بيىكتىگى - 65 مەتر، ال جالپى اۋدانى 50 مىڭ شارشى مەتردەن اسادى.
