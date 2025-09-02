سەگىزىنشى سايلانعان پارلامەنتتىڭ ءتورتىنشى سەسسياسى رەسمي تۇردە اشىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا سەگىزىنشى سايلانعان پارلامەنتتىڭ ءۇشىنشى سەسسياسى رەسمي تۇردە اشىلدى.
- بۇگىننەن باستاپ پارلامەنتتىڭ ءتورتىنشى سەسسياسى ءوز جۇمىسىن باستايدى. 8-قىركۇيەكتە پارلامەنتتىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى وتەدى. وندا پرەزيدەنتىمىز جىلداعى ءداستۇر بويىنشا حالىققا جولداۋىن جاريالاپ، الدىمىزعا جاڭا مىندەتتەر قويادى، - دەدى ءماجىلىس سپيكەرى.
ايتا كەتەيىك، وسى كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قىتايعا رەسمي ساپارى ءوتىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى «ق ر پارلامەنتى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ 6-بابى 5-تارماعىنا سايكەس، ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن سەگىزىنشى سايلاعان پارلامەنتتىڭ ءتورتىنشى سەسسياسىن اشتى.
بىرلەسكەن وتىرىسقا سەناتتىڭ 50 دەپۋتاتى جانە ءماجىلىستىڭ 97 دەپۋتاتى قاتىسىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار جيىنعا پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىلىعى، پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ، مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين، ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باسشىلارى شاقىرىلدى.
ەسكە سالساق، تامىز ايىنىڭ سوڭىندا ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىن شاقىرۋ تۋرالى وكىمگە قول قويدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 58-بابى 4-تارماعىنىڭ 2) - تارماقشاسىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسى پارلامەنتى پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسى 2025 -جىلعى 2-قىركۇيەكتە ساعات 11.00 دە استانا قالاسىندا شاقىرىلسىن، - دەپ جازىلعان وكىم ماتىنىندە.
بۇدان بۇران حابارلانعانداي، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 8 - قىركۇيەك كۇنى پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريالايدى.