سينوپتيكتەر: كەي وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 18- گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بويىنشا 2026 -جىلعى 16-18-ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك باسپا ءسوز قىزمەتى
16- 18- ءساۋىر ارالىعىندا قازاقستان اۋماعىنداعى اۋا رايىنا ەكى باريكالىق ءتۇزىلىم اسەر ەتەدى: باتىستان شىعىسقا قاراي جىلجيتىن سيكلون تۇراقسىز اۋا رايىن قالىپتاستىرىپ، جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاۋىن-شاشىن اكەلەدى.
- كەزەڭنىڭ سوڭىنا قاراي رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەرى سولتۇستىك انتيسيكلوننىڭ ىقپالىنا ءوتىپ، سوعان بايلانىستى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلەدى. قازاقستان بويىنشا تۇمان ءتۇسىپ، جەلدىڭ كۇشەيۋى بايقالادى، ال سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق ايماقتاردا كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن، - دەيدى سينوپتيكتەر
كەزەڭنىڭ باسىندا سولتۇستىكتە تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى 1-8- گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 1+8+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. كەزەڭنىڭ سوڭىندا شىعىستا تۇندە 2-18- گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 0+13+ گرادۋس شاماسىندا بولادى. ەلدىڭ قالعان اۋماعىندا تەمپەراتۋرالىق فون ايتارلىقتاي وزگەرمەيدى.
بۇدان بۇرىن قاراعاندى وبلىسىندا ءساۋىر ايىندا قاتتى جەل مەن شاڭدى داۋىل كۇتىلەتىنىن جازعان ەدىك.