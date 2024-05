سينگاپۋر ستيلىندەگى مۇلدەم جاڭا ءارى ينتەگراتسيالانعان مەگاپوليس سالۋعا نيەتتىمىز - توقايەۆ

سينگاپۋر. KAZINFORM - پرەزيدەنت Alatau City جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەزدەسۋ وتكىزدى.

قازاقستان-سينگاپۋر بيزنەس فورۋمى اياسىندا الماتى وبلىسىنداعى اسا ءىرى Alatau City جوباسىن ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزدى اسپەكتىلەرى تالقىلاندى.

كەزدەسۋگە Surbana Jurong كومپانيالار توبىنىڭ باس ديرەكتورى شون چاو، Asia Infrastructure Solutions Singapore كومپانياسىنىڭ ءتوراعاسى جانە Temasek Trust كومپانياسىنىڭ ديرەكتورى حەان فاين ۆونگ، China Development Institute كومپانياسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى تسزيان تسيۋ، KPMG ASPAC مەملەكەتتىك سەكتورىنىڭ باسشىسى مايكل كامەرلەنگو، Kuok Singapore كومپانياسىنىڭ ءتوراعاسى حۋن ين كۋوك، Boustead Singapore Ltd كومپانيالار توبىنىڭ ءتوراعاسى جانە باس ديرەكتورى فونگ فۋەي ۆونگ، KPMG Korea سەرىكتەسى مۋنگۋ پارك، Samsung C T Engineering and Construction Group كومپانياسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى يۋنگ-ۆۋك كيم، Kuok Group كومپانياسىنىڭ قارجى ديرەكتورى جانە Allgreen Properties كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى لەونگ چە تحو، Caspian Group كومپانياسى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى يۋري تسحاي، سونداي-اق قازاقستان دەلەگاتسياسىنىڭ رەسمي وكىلدەرى قاتىستى.

قاسىم-جومارت توقايەۆ الەۋەتتى سەرىكتەستەرگە ءىلتيپات بىلدىرە وتىرىپ، Alatau City جوباسى قازاقستاننىڭ عانا ەمەس، بۇكىل ورتالىق ازيا ءوڭىرى ەكونوميكاسىنىڭ كاتاليزاتورى رەتىندە ماڭىزدى سانالاتىنىن اتاپ ءوتتى.

مەملەكەت باسشىسى بۇل جوبانى ىسكە اسىرۋ ماسەلەسى سينگاپۋر پرەزيدەنتىمەن جانە پرەمەر-مينيسترىمەن جۇرگىزىلگەن كەلىسسوز بارىسىندا تالقىلانعانىن ايتتى.

- ءبىز سينگاپۋر ستيلىندەگى مۇلدەم جاڭا ءارى ينتەگراتسيالانعان مەگاپوليس سالۋعا نيەتتىمىز. ول الەمدىك ستاندارتتارعا ساي كەلەتىن جەتەكشى حالىقارالىق ىسكەرلىك حابقا اينالا الادى. جان-جاقتى ويلاستىرىلىپ جوبالانعان ينفراقۇرىلىم، ءۇي سالۋ كەزىندە يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ جانە پەرسپەكتيۆتى سالالارعا باسا ءمان بەرۋ - وسىنىڭ ءبارى ورنىقتى دامۋ جوباسى رەتىندە Alatau City قۇرىلىسىنىڭ ءساتتى ىسكە اسۋىنا ۇلەس قوساتىن اسا ماڭىزدى ەلەمەنتتەر. IT، ستارتاپتار، زەرتتەۋلەر مەن ازىرلەمەلەر، تۇراقتى ءوندىرىس، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى، اگروبيزنەس، دەنساۋلىق ساقتاۋ سياقتى يننوۆاتسيالىق سەكتورلاردىڭ دامۋى رەسۋرس تۇتىنۋعا نەگىزدەلگەن ءداستۇرلى سالالاردان باس تارتۋدىڭ ايقىن كورىنىسى بولۋعا ءتيىس. جاسىل، ورنىقتى ءارى ينكليۋزيۆتى قالا قۇرۋ، البەتتە، ساياسي جاعىنان ۇزدىكسىز ۇيلەستىرۋدى جانە ينۆەستيتسياعا قولايلى جاعداي جاساۋدى قاجەت ەتەدى. سوندىقتان قازاقستان ۇكىمەتى اۋدانى مىڭ شارشى كيلومەترگە جۋىق Alatau ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىن قۇردى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

قاسىم-جومارت توقايەۆ جوبانىڭ كەشەندى جوسپارىن ازىرلەگەنى ءۇشىن سينگاپۋرلىق Surbana Jurong كومپانياسىنا العىس ايتتى.

سونداي-اق بۇل باستامانىڭ الەۋەتى زور ەكەنىنە سەنىم ءبىلدىرىپ، سينگاپۋر بيزنەسىنىڭ وكىلدەرىن وسى جوباعا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى.

الماتى وبلىسىنىڭ اكىمدىگى Caspian Group اكتسيونەرلىك قوعامىمەن جانە Surbana Jurong كومپانياسىمەن بىرلەسىپ، وڭىردە G4 City قالاسىن دامىتۋ جونىندەگى باس جوسپاردىڭ تۇجىرىمداماسىن دايىندادى.

بيىل قاڭتار ايىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ىلە اۋدانىندا وبلىستىق ماڭىزى بار الاتاۋ قالاسى قۇرىلدى.

ۇكىمەت الاتاۋ قالاسىنىڭ باس جوسپارىن بەكىتىپ، ىلە، تالعار اۋداندارى مەن قونايەۆ قالاسىنىڭ شەكارالارىن وزگەرتتى.

سونداي-اق پرەزيدەنت G4 City ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنىڭ اۋماعىن 30 مىڭ گەكتاردان 96,5 مىڭ گەكتارعا دەيىن ۇلعايتىپ، ونىڭ اتاۋىن Alatau ارنايى ەكونوميكالىق ايماعى دەپ وزگەرتۋ تۋرالى شەشىمدى ماقۇلدادى.