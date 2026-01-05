سىبايلاس جەمقورلىقپەن كۇرەسۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتى بولىپ قالا بەرەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - سىبايلاس جەمقورلىقپەن بارلىق دەڭگەيدە كۇرەسۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتى بولىپ قالا بەرەدى. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مۇنداي پىكىرلەردەن حابارىم بار. ونىڭ ءبارىن دۇرىس تۇسىنبەۋشىلىك نەمەسە كەيبىر «ارام ويلى» ادامداردىڭ بوس اڭگىمەسى دەپ سانايمىن. سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل اگەنتتىگى دەربەس مەملەكەتتىك ورگان رەتىندە وزىنە جۇكتەلگەن مىندەتتى تابىستى ورىندادى. وعان كىنا ارتا المايمىز. ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى دە جەمقورلىقپەن كۇرەسەدى. ەكى مەكەمەنىڭ ءبىر مىندەتتى قاباتتاسا اتقارۋى مەملەكەتتىك ماڭىزى بار جۇمىسقا كەسىرىن تيگىزە باستادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، سىبايلاس جەمقورلىقپەن بارلىق دەڭگەيدە كۇرەسۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتى بولىپ قالا بەرەدى. بۇعان قاتىستى ەشقانداي كۇمان تۋماۋعا ءتيىس.
- قابىلدانعان شەشىم قاتارداعى جەمقورلاردى عانا ەمەس، قىلمىستىق ارەكەتتىڭ يدەولوگتارى مەن ۇيىمداستىرۋشىلارىن دا جاۋاپقا تارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار، قىلمىستىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ءتۇسىندىرۋ جانە اعارتۋ جۇمىستارىنا ادەتتەگىدەي ايرىقشا نازار اۋدارىلادى. قازىر بۇل - مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگىنىڭ قۇزىرىنداعى مىندەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمىنشا، جەمقورلىقتان اۋلاق بولۋ قاجەتتىگىن بالالاردىڭ قۇلاعىنا جاستايىنان قۇيا بەرگەن ءجون. بۇل جەردە مەكتەپتەر، قوعامدىق ۇيىمدار، بەلسەندى ازاماتتار، اسىرەسە، اتا-انالار شەشۋشى ءرول اتقارۋعا ءتيىس. سول كەزدە ەلىمىزدە جەڭ ۇشىنان جالعاسقان جەمقورلىققا مۇلدەم توزبەۋ مادەنيەتى قالىپتاسادى.
- ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى سانمەن اۋەستەنبەي، ساپاعا ءمان بەرىپ، جەمقورلىققا قارسى ناقتى جۇمىس جۇرگىزەدى. سوندا مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر قۇقىق قورعاۋ قىزمەتكەرلەرىنە جالتاقتاماي، باتىل شەشىم قابىلدايتىن بولادى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مارلان جيەمباي