سوت ترامپتىڭ 10 ميلليارد دوللارلىق سوت ءىسىن كەرى قايتاردى
استانا. KAZINFORM - فلوريدا شتاتىنىڭ فەدەرالدى سۋدياسى دونالد ترامپتىڭ سوتتالعان دجەففري ەپشتەيننىڭ 50 جاسقا تولۋىنا وراي جىبەرگەن بەيادەپ قۇتتىقتاۋى تۋرالى ماقالاعا بايلانىستى The Wall Street Journal گازەتىنە قارسى جالا جابۋ تۋرالى تالاپ-ارىزىن قاناعاتتاندىرمادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
ا ق ش وكرۋگىنىڭ سۋدياسى داررين گەيلس ترامپتىڭ تالاپ-ارىزى جۋرناليستەردىڭ قاستىق ارەكەتتەرىن دالەلدەمەگەنىن انىقتاعاننان كەيىن تالاپ-ارىزدى قاناعاتتاندىرمادى، دەپ حابارلايدى NBC News.
- مۇلدەم كەرىسىنشە. ماقالادا وقيعانى جاريالاماس بۇرىن ايىپتالۋشىلار پرەزيدەنت ترامپتان، ادىلەت مينيسترلىگى مەن ف ب ر وكىلدەرىنەن تۇسىنىكتەمە سۇراعانى تۇسىندىرىلەدى. پرەزيدەنت ترامپ باس تارتتى، ادىلەت مينيسترلىگى مۇلدە جاۋاپ بەرمەدى، ال ف ب ر تۇسىنىك بەرۋدەن باس تارتتى. قىسقاسى، شاعىم مەن ماقالادا ايىپتالۋشىلار تەرگەۋ جۇرگىزۋگە تىرىسقانى راستالادى. ماقالادا سونىمەن قاتار WSJ حاتتى قاراپ شىققانى ايتىلعان، - دەلىنگەن سوت مالىمدەمەسىندە.
سوت «پرەزيدەنت ترامپتىڭ ايىپتالۋشىلاردا سايكەس كەلمەيتىن دالەلدەر بولعانى جانە تەرگەۋ جۇرگىزبەگەنى تۋرالى مالىمدەمەسى ماقالامەن جوققا شىعارىلادى جانە ناقتى قاستىق ارەكەتتەردى انىقتاۋ ءۇشىن جەتكىلىكسىز» دەگەن شەشىم شىعاردى.
ترامپ سوت ءىسىن 2025-جىلدىڭ شىلدەسىندە، The New York Times گازەتىندە ەپشتەيننىڭ 2003-جىلعى تۋعان كۇنىنە ارنالعان كىتاپتا ەپشتەينمەن دوس بولعان ترامپتىڭ جالاڭاش ايەلىنىڭ سۋرەتى بار دەگەن ماقالا جاريالانعاننان كەيىن قوزعادى.
ترامپ بۇل ىسكە قاتىسىن جوققا شىعاردى، ال ونىڭ ادۆوكاتى گازەتتى وقيعانى ويدان شىعاردى دەپ ايىپتادى.
ەپشتەيننىڭ مۇراگەرلىگى كەيىنىرەك The Wall Street Journal گازەتىندە سيپاتتاماعا سايكەس كەلەتىن وتكرىتكانىڭ كوشىرمەسىن جاريالادى.
باراك وبامانىڭ تۇسىندا تاعايىندالعان گەيلس ءىستى توقتاتتى، ياعني ترامپ ەكى اپتا ىشىندە سوت ءىسىن قايتا قوزعاپ، شاعىمدى تۇزەتە الادى.
- پرەزيدەنت ترامپ سۋديانىڭ شەشىمى مەن ونىڭ نۇسقاۋلارىن ورىنداپ، The Wall Street Journal جانە باسقا دا بارلىق جاۋاپكەرگە قارسى سوت ءىسىن قايتا قوزعايدى. پرەزيدەنت امەريكالىقتاردى اداستىرۋ ءۇشىن جالعان جاڭالىق تاراتقانداردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتادى، - دەدى ترامپتىڭ زاڭگەرلىك توبىنىڭ وكىلى.
The Wall Street Journal باسپاسىنىڭ Dow Jones and Co. كومپانياسىنىڭ وكىلى سوت شەشىمىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- ءبىز سۋديانىڭ بۇل شاعىمدى قاناعاتتاندىرماۋ تۋرالى شەشىمىنە ريزامىز. ءبىز The Wall Street Journal حابارىنىڭ سەنىمدىلىگىنە، تولىقتىعىنا جانە دالدىگىنە سەنىمدىمىز، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ترامپتىڭ The New York Times باسىلىمىن جالا جاپتى دەپ سوتقا بەرگەنى حابارلانعان بولاتىن.