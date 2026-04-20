سپورتشىلاردىڭ وتكەن اپتاداعى جارقىن جەڭىسى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى قازاق سپورتشىلارىنىڭ وتكەن اپتاداعى جارقىن جەڭىسى تۋرالى جازدى.
دزيۋدو: قىتايدىڭ وردوس قالاسىندا وتكەن دزيۋدودان ازيا چەمپيوناتىندا وتاندىق سپورتشىلار التى مەدال جەڭىپ الدى.
ادىلەت المات 81 كەلىدە توپ جارسا، قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى ارالاس كوماندالىق سىندا كۇمىس جۇلدەگە يە بولدى. سونداي-اق ابىلايحان جۇبانازار (81 كەلى)، ايدار اراپوۆ (90 كەلى)، ەسميگۇل كۋيۋلوۆا (63 كەلى) مەن ارۋنا جانگەلدينا (78 كەلى) قولا مەدال يەلەندى.
سەمسەرلەسۋ: ەرلىك سەرتاي بۋداپەشتەگى (ماجارستان) گران-پري كەزەڭىندە كۇمىس جۇلدەگەر اتاندى. فينالدا ول جەرگىلىكتى سپورتشى داۆيد نادگە 12:15 ەسەبىمەن جول بەردى.
تاەكۆوندو: قازاقستان قۇراماسى تاشكەنتتە (وزبەكستان) وتكەن جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا بەس جۇلدەگە قول جەتكىزدى.
44 كەلىدە ايىم سەرىكبايەۆا التىن مەدال جەڭىپ الىپ، تاريحي ناتيجە كورسەتتى. ال ەراسىل ەرزات (48 كەلى)، يسلام مەدەتباي (55 كەلى) جانە ءاليدار ابدىكارىموۆ (68 كەلى) قولا جۇلدەگەر اتاندى.
سونىمەن قاتار يسپانياداعى Spain Open حالىقارالىق تۋرنيرىندە قازاقستان قۇراماسى 1 التىن، 2 كۇمىس جانە 1 قولا مەدال ەنشىلەدى.
تەننيس: وتاندىق تەننيسشى ەلەنا رىباكينا گەرمانيانىڭ شتۋتگارت قالاسىنداعى WTA 500 تۋرنيرىندە جەڭىسكە جەتتى. فينالدا ول الەمنىڭ ەكىنشى راكەتكاسى چەحيالىق كارولينا مۋحوۆادان 7:5، 6:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى. ايتا كەتەيىك، رىباكينا بۇل تۋرنيردە 2024-جىلى دا چەمپيون اتانعان.
شايبالى حوككەي: يسپانيانىڭ پۋچسەردا قالاسىندا وتكەن ايەلدەر اراسىنداعى شايبالى حوككەيدەن الەم چەمپيوناتىنىڭ IB ديۆيزيونىندا قازاقستان ءۇشىنشى ورىندى يەلەندى.
ايتا كەتەيىك، World Boxing فەدەراتسياسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتەتىن بوكستان الەم كۋبوگىندا 20-ساۋىردە ەل قۇراماسىنان كىمدەر شارشى الاڭعا شىعاتىنى بەلگىلى بولدى.