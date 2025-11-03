ق ز
    16:42, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5

    سولتۇستىكتە بوران، وڭتۇستىكتە اياز: الداعى كۇندەرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 4-6-قاراشا كۇندەكرىنە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    об-ҳаво
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، الداعى كۇندەرى رەسپۋبليكا اۋماعى اتلانت مۇحيتىنان كەلەتىن سيكلوننىڭ ىقپالىندا بولادى.

    - ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن (نەگىزىنەن قار) مەن جەلدىڭ كۇشەيۋىن تۋدىرادى. رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان، كوكتايعاق، ال سولتۇستىك وڭىرلەردە جاياۋ بۇرقاسىن كۇتىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    تەك رەسپۋبليكانىڭ باتىس ايماعىندا عانا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.

    - وڭتۇستىك وڭىرلەردە اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ وتۋىنە بايلانىستى قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىردىڭ قارعا اۋىسۋى) كۇتىلەدى، ال رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىك بولىگىندە كەي جەرلەردە كۇشتى قار جاۋادى، - دەپ جازدى «قازگيدرومەت» ر م ق.

    اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇندىزگى ۋاقىتتا كۇرت تومەندەۋى بولجانادى: سولتۇستىك پەن ورتالىقتا  2-… 10- گرادۋس، وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىستا 2+…7+ گرادۋس شاماسىندا بولادى.

    Бейсен Сұлтан
