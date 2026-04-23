سولتۇستىك قازاقستان ءسۇت كلاستەرىن دامىتۋدا كوش باستاپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك ءوڭىر ەلىمىزدەگى ءسۇتتى مال شارۋاشىلىعىنىڭ نەگىزگى ورتالىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە ءوز ورنىن نىعايتىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
— س ق و تاجىريبەسىن تاراتۋ باعدارلاماسى اياسىندا سوڭعى ءۇش جىلدا ءسۇت- تاۋارلى فەرمالارعا جوعارى ءونىمدى اسىل تۇقىمدى 9 مىڭ ءىرى قارا مال جەتكىزىلدى. بۇل ءسۇت ءوندىرىسىنىڭ كولەمىن %16- عا ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى، — دەلىنگەن ۆەدومستۆونىڭ حابارلاماسىندا.
ءسۇت كلاستەرىن دامىتۋدىڭ كەلەسى كەزەڭىندە دانيادان ەليتالىق مال پارتياسى اكەلىندى.
اتاپ ايتقاندا، «نۋرسەن اگرو» سەرىكتەستىگىنە الەمدىك ءسۇتتى مال شارۋاشىلىعىنداعى ەڭ قۇندى ءارى ءتيىمدى تۇقىمداردىڭ ءبىرى سانالاتىن 231 باس دجەرسي سيىرى جەتكىزىلدى.
دجەرسي تۇقىمى ءوزىنىڭ ەرەكشە قاسيەتتەرىمەن كەڭىنەن تانىمال. ماسەلەن، ءسۇتىنىڭ مايلىلىعى مەن اقۋىزدىلىعى جوعارى، ءارتۇرلى كليماتتىق جاعدايلارعا ءتوزىمدى. وسى قاسيەتتەرىنىڭ ارقاسىندا الىنعان شيكىزات جوعارى قوسىلعان قۇنى بار ونىمدەردى، سونىڭ ىشىندە پرەميۋم ساناتتاعى ىرىمشىكتەردى وندىرۋگە پايدالانىلادى.
— بۇگىندە وڭىردە 118 اگروقۇرىلىم جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ 50- ءى — زاماناۋي سيفرلىق فەرمالار. بۇل شارۋاشىلىقتارداعى جالپى مال باسى 58,3 مىڭنان اسادى. وندىرىستىك ۇدەرىستەر بارىنشا اۆتوماتتاندىرىلعان، — دەپ حابارلادى مينيسترلىكتەن.
«كارۋسەل» ، «يەلوچكا» جانە «پاراللەل» تيپىندەگى جوعارى تەحنولوگيالىق ساۋۋ زالدارى قولدانىلادى، سونداي- اق Dairy Plan, Heatem Pro سەكىلدى تابىندى باسقارۋ باعدارلامالارى ەنگىزىلگەن. بۇل جوعارى ونىمدىلىك پەن ءونىم ساپاسىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەدى.
سالا كوشباسشىلارىنىڭ قاتارىندا «زەنچەنكو ي ك» كوممانديتتىك سەرىكتەستىگى بار. مۇندا جالپى سانى 16,3 مىڭ باستان اساتىن، ونىڭ ىشىندە 5,9 مىڭ ساۋىن سيىرى بار جەتى ءسۇت كەشەنى جۇمىس ىستەيدى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كاسىپورىن 53,8 مىڭ توننا ءسۇت ءوندىردى، ءبىر سيىردان ورتاشا ساۋىم 9,5 مىڭ ك گ- دى قۇرادى. قازىرگى ۋاقىتتا مۇندا 3600 ساۋىن سيىرعا ارنالعان، جالپى مال باسى 8 مىڭعا دەيىن جەتەتىن مەگا- فەرما قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە. فەرمادا ساعاتىنا 490 سيىرعا دەيىن قىزمەت كورسەتەتىن، 90 ورىندىق «كارۋسەل» ساۋۋ قوندىرعىسى ورناتىلادى. كەشەننىڭ جوبالىق قۋاتى جىلىنا 38 مىڭ توننا ءسۇتتى قۇرايدى.
سونداي-اق «س ك اگرو 2050» سەرىكتەستىگىنىڭ ينۆەستيتسيالىق جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ سالانىڭ دامۋىنا تىع سەرپىن بەرۋدە دامىتۋعا قوسىمشا سەرپىن بەرۋدە. كەشەن 3600 ساۋىن سيىرعا جانە جالپى 10 مىڭ باسقا دەيىن ەسەپتەلگەن، جىلدىق قۋاتى 30 مىڭ توننا ءسۇت. مۇندا ءبىر ساعاتتا 545 سيىرعا دەيىن قىزمەت كورسەتە الاتىن، 100 ورىندىق ەڭ ءىرى ساۋۋ زالدارىنىڭ ءبىرى ىسكە قوسىلماق.
سالانى كەشەندى دامىتۋ — تابىننىڭ گەنەتيكاسىن جاقسارتۋدان باستاپ تسيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ مەن زاماناۋي فەرمالار سالۋعا، ايماقتا ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋمەن قاتار، جوعارى ءتيىمدى ءارى تۇراقتى ءسۇت كلاستەرىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. بۇل ءوڭىردىڭ قازاقستانداعى ءسۇت يندۋسترياسىنداعى كوشباسشى مارتەبەسىن ودان ءارى بەكەمدەي تۇسەدى.