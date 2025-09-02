سوعىم ماۋسىمى: ەت باعاسى وزگەرە مە
استانا. KAZINFORM - كۇز كەلدى، ەندى سوعىم ماۋسىمى باستالادى. كوپتى الاڭداتاتىنى - ەتتىڭ باعاسى. اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆقا وسىعان قاتىستى ساۋال قويعان ەدىك.
- وڭىرلەردە شامامەن 50 مىڭ توننا ەت قورى بار، بۇل - بىرنەشە ايعا جەتەتىن كولەم. باعانى رەتتەۋ مەحانيزمى جەرگىلىكتى اكىمدىكتەرگە تيەسىلى. ەت تاپشىلىعى جوق. ەل ىشىندەگى باعا ساياساتىنا يمپورتتاۋشىلار تاراپىنان قىسىم بار. قىمباتتاۋى مۇمكىن. ەگەر قىمباتتاسا، باعانى ۇستاپ تۇرۋعا بارلىق مەحانيزم قاراستىرىلعان. ويتكەنى ەت وندىرىسىنە جانە ونىڭ وزىندىك قۇنىنا قارايمىز. وزىندىك قۇنى - كەلىسىنە شامامەن 1800- 1900 تەڭگە كولەمىندە. ال قازىر نارىقتاعى باعا - 3500 تەڭگەدەن باستالادى، بۇل - الەۋمەتتىك باعا، - دەپ جاۋاپ بەردى ازات سۇلتانوۆ ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا.
سونداي-اق ۆيتسە-مينيستر بارلىق ساۋدا الاڭىنداعى باعاعا تالداۋ جاسالعانىن جانە تۇراقتى ەكەنىن ايتىپ وتىر.
- ەت باعاسىنىڭ تومەندەۋى جەم-ءشوپ قورىنىڭ قامتاماسىز ەتىلۋىنە دە بايلانىستى. قىستا شامامەن 30 ميلليون توننا جەم- ءشوپ قامتاماسىز ەتتىك. ەكىنشىدەن، اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ وزىندىك قۇنى ءارقاشان شيكىزات قۇنىنا بايلانىستى ەمەس، وعان جالاقى جانە باسقا شىعىندار دا كىرەدى. قىركۇيەك ايىندا باعا بۇگىنگى دەڭگەيدە ساقتالادى. سونىمەن قاتار باعاعا كورشى ەلدەر تاراپىنان ارتقان سۇرانىس اسەر ەتەدى. نارىقتى رەتتەمەيمىز، - دەپ سەندىردى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
بۇعان دەيىن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ەت باعاسىنا قاتىستى نارىققا تىكەلەي بۇيرىق بەرە المايمىز دەگەن ەدى.
ايتا كەتەيىك، بيىل ەلىمىزدە 7 ايدا 608,8 مىڭ توننا ەت نارىققا شىعارىلدى.