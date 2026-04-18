ستۋدەنت كەزىندە جاتاقحانادا تۇرعاندار بولاشاقتا تابىستىراق بولادى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - قيىندىقتار ولاردىڭ مانسابىنىڭ وسۋىنە ىقپال ەتكەن. ستۋدەنت كەزىندە جاتاقحانادا تۇرعاندار كوبىرەك اقشا تابادى. رەسەي زەرتتەۋشىلەرى ساۋالناما جۇرگىزىپ، وسىنداي قورىتىندىعا كەلگەن.
زەرتتەۋگە جوعارى ءبىلىمى بار 1600 ەكونوميكالىق بەلسەندى رەسەي ازاماتى قاتىسقان.
SuperJob ستارت كارەرا قىزمەتىنىڭ ساۋالناماسى بويىنشا جاتاقحانادا تۇرعانداردىڭ %71 ى سول جىلداردى وڭ باعالايدى. جوعارى ءبىلىمى بار ءار ءۇشىنشى رەسەيلىك ۋنيۆەرسيتەتتە وقىپ جۇرگەندە جاتاقحانادا تۇرعان. ەر ادامدار ستۋدەنتتىك ءومىردىڭ قاتال جاعدايلارىمەن ايەلدەرگە قاراعاندا ءجيى كەزدەسكەن (%38 جانە %29). 90-جىلدارى جانە 2000-جىلداردىڭ باسىندا وقىعاندار جاتاقحانادا سيرەك تۇرعان.
ستۋدەنتتەر كەزدەسكەن قيىندىقتار ولاردىڭ مانسابى وسۋىنە ىقپال ەتكەن. ساۋالناما كورسەتكەندەي، جوعارى تابىسى بار رەسەيلىكتەر كوبىنەسە جاستىق شاعىندا جاتاقحانادا تۇرعاندارىن ايتقان.