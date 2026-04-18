    15:16, 18 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ستۋدەنت كەزىندە جاتاقحانادا تۇرعاندار بولاشاقتا تابىستىراق بولادى - زەرتتەۋ

    استانا. قازاقپارات - قيىندىقتار ولاردىڭ مانسابىنىڭ وسۋىنە ىقپال ەتكەن. ستۋدەنت كەزىندە جاتاقحانادا تۇرعاندار كوبىرەك اقشا تابادى. رەسەي زەرتتەۋشىلەرى ساۋالناما جۇرگىزىپ، وسىنداي قورىتىندىعا كەلگەن.

    жатақхана
    سۋرەت: dgphoto.ru

    زەرتتەۋگە جوعارى ءبىلىمى بار 1600 ەكونوميكالىق بەلسەندى رەسەي ازاماتى قاتىسقان.

    SuperJob ستارت كارەرا قىزمەتىنىڭ ساۋالناماسى بويىنشا جاتاقحانادا تۇرعانداردىڭ %71 ى سول جىلداردى وڭ باعالايدى. جوعارى ءبىلىمى بار ءار ءۇشىنشى رەسەيلىك ۋنيۆەرسيتەتتە وقىپ جۇرگەندە جاتاقحانادا تۇرعان. ەر ادامدار ستۋدەنتتىك ءومىردىڭ قاتال جاعدايلارىمەن ايەلدەرگە قاراعاندا ءجيى كەزدەسكەن (%38 جانە %29). 90-جىلدارى جانە 2000-جىلداردىڭ باسىندا وقىعاندار جاتاقحانادا سيرەك تۇرعان.

    ستۋدەنتتەر كەزدەسكەن قيىندىقتار ولاردىڭ مانسابى وسۋىنە ىقپال ەتكەن. ساۋالناما كورسەتكەندەي، جوعارى تابىسى بار رەسەيلىكتەر كوبىنەسە جاستىق شاعىندا جاتاقحانادا تۇرعاندارىن ايتقان.

    Бейсен Сұлтан
