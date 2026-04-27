سەرىك ساپيەۆتىڭ ورنىنا كىم تاعايىندالعانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى قاراعاندى وبلىسى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى باسشىلىعىنا ۇمىتكەردىڭ كانديداتۋراسىنا كەلىسىم بەردى.
تالقىلاۋ قورىتىندىسى بويىنشا كوميسسيا مۇشەلەرى الماتى وبلىسىنىڭ وليمپيادالىق رەزەرۆ دايارلاۋ ورتالىعىنىڭ باسشىسى نۇركەن نۇراتوۆتىڭ كانديداتۋراسىن ماقۇلدادى.
«ۇمىتكەردىڭ سپورت سالاسىنداعى كاسىبي تاجىريبەسى، باسقارۋشىلىق قابىلەتى جانە ءوڭىر سپورتىن دامىتۋعا قاتىستى ۇستانىمى كوميسسيا تاراپىنان جان-جاقتى زەردەلەنىپ، وڭ شەشىم قابىلداندى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ەسكە سالايىق، 23-قاڭتاردا ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە «سەرىك ساپيەۆتى ءوز ورىنباسارى سوققىعا جىققانى» تۋرالى اقپارات تارادى. بۇل جايت قوعامدا قىزۋ تالقىلاندى. كەيىن قاراعاندى وبلىسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىندا ۆەدومستۆو باسشىسى بولعان سەرىك ساپيەۆ پەن ونىڭ ورىنباسارى داۋرەن ەسىمحانوۆ ءوز ەركىمەن لاۋازىمىنان بوساتىلدى.