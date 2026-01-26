سەناتور: اتا زاڭنان بىرنەشە نورما الىپ تاستالادى
استانا. KAZINFORM - سەنات دەپۋتاتى نۇرلان بەكنازاروۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسىندا ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ اتا زاڭنىڭ بىرنەشە بابىنىڭ كۇشىن جوياتىنىن ايتتى.
- ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە وتۋگە بايلانىستى كونستيتۋتسياداعى پارلامەنت ءبولىمىنىڭ ءبىرقاتار بابىنا ونىڭ قۇرىلۋى، سايلانۋى، قۇزىرەتتىك وكىلەتتىگى، زاڭ قابىلداۋ پروتسەستەرى مەن قۇرامىنا قاتىستى ماڭىزدى وزگەرىستەر ەنگىزۋ كوزدەلگەن. ءبىرقاتار باپتىڭ تۇتاستاي الىنىپ تاستالۋى دا ايقىندالىپ وتىر، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنشە، قۇرىلتاي قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭ شىعارۋ بيلىگىن جۇزەگە اسىراتىن ەڭ جوعارى وكىلدى بيلىك ورگانى بولىپ بەكىتىلمەك.
- قۇرىلتايدىڭ وكىلەتتىلىگى ونىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى اشىلعان كەزدەن باستالادى جانە جاڭادان سايلانعان قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ جۇمىسى باستالعان كەزدە اياقتالادى. قۇرىلتايدىڭ وكىلەتتىگى كونستيتۋتسيادا كوزدەلگەن جاعدايلاردا جانە تارتىپپەن مەرزىمىنەن بۇرىن توقتاتىلۋى مۇمكىن. قۇرىلتايدىڭ ۇيىمداستىرىلۋى مەن قىزمەتى، ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ قۇقىقتىق جاعدايى كونستيتۋتسيالىق زاڭدا ايقىندالادى. ۇسىنىستارعا سايكەس، قۇرىلتاي كونستيتۋتسيالىق زاڭداردا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ءبىرتۇتاس جالپىۇلتتىق سايلاۋ وكرۋگىنىڭ اۋماعى بويىنشا پروپورتسيونالدى وكىلدىك ەتۋ جۇيەسى نەگىزىندە سايلاناتىن 145 دەپۋتاتتان جاساقتالادى، - دەدى ول.
سونداي-اق، ول قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ وكىلەتتىك مەرزىمىن 5 جىل دەپ بەكىتۋ ۇسىنىلعانىن ەسكە سالدى.
- قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ كەزەكتى سايلاۋىن جۇمىس ىستەپ تۇرعان شاقىرىلىم وكىلەتتىگىنىڭ مەرزىمى اياقتالاردان كەمىندە ەكى اي بۇرىن وتكىزۋ كوزدەلگەن. ال كەزەكتەن تىس سايلاۋ قۇرىلتاي وكىلەتتىلىگى مەرزىمىنەن بۇرىن توقتاتىلعاننان كۇننەن باستاپ ەكى اي مەرزىم ىشىندە وتكىزىلەدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى بار، ونىڭ اۋماعىندا سوڭعى 10 جىلدا تۇراقتى تۇرىپ جاتقان، 25 جاسقا تولعان تۇلعا قۇرىلتاي دەپۋتاتى بولا الادى دەپ ۇسىنىلىپ وتىر. قۇرىلتاي دەپۋتاتتىعىنا كانديداتتارعا قوسىمشا تالاپتار جەكە كونستيتۋتسيالىق زاڭدا بەلگىلەنەدى، - دەدى نۇرلان بەكنازاروۆ.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل ايتىلىپ وتىرعان نورمالاردىڭ ءبارى ازىرگە ۇسىنىس قانا. نورمالاردىڭ قايسىسى قابىلدانىپ، قايسىسى اتا زاڭعا ەنبەيتىنىن رەفەرەندۋم شەشەدى.
ءدال قازىر كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
وتكەن اپتادا كونستيتۋتسيالىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ، ءبىر پالاتالى «قۇرىلتايدىڭ» فۋنكتسياسى مەن قۇرامى، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىنىڭ مەملەكەتتىك بيلىكتەگى ورنى، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىنىڭ» قۇزىرەتى قانداي بولاتىنى ايتىلعان ەدى.
حالىق كەڭەسىنە زاڭ شىعارۋعا باستاما جاساۋ قۇقىعىن ەنگىزۋ قوعامدىق قاتىناستار مەن ايماقتاردىڭ دامۋىنا، ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا قاتىستى ماڭىزدى باستامالاردى جەدەل شەشۋگە ىقپال ەتەتىن زاڭنامالىق قولداۋدى قامتاماسىز ەتىپ، ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى دەپ جوسپارلانعان.