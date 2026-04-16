سەنات ءتوراعاسى ەلدە جاڭا پارتيالاردىڭ قۇرىلۋىنا قاتىستى پىكىر ايتتى
استانا. KAZINFORM - سەنات ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆ قازاقستاندا جاڭا ساياسي پارتيالاردىڭ قۇرىلۋىنا قاتىستى پىكىر ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا كونستيتۋتسيا پارتيالىق جۇيەنى دامۋىنا ۇلكەن سەپتىگىن تيگىزەدى. ويتكەنى، ءبىر پالاتالى پارلامەنت - قۇرىلتاي پارتيالىق تىزىمدەر ارقىلى قالىپتاسادى. جالپى، پارتيالىق جۇيەنى كۇشەيتۋ كەرەك.
- ەلىمىزدە زاڭناما اياسىندا پارتيالار قۇرۋعا مۇمكىندىك بار. مەنىڭ ويىمشا، الداعى ۋاقىتتا جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ قابىلدانۋى جاڭا پارتيالاردىڭ دامۋىنا ۇلكەن سەپتىگىن تيىگىزەدى، - دەدى ماۋلەن اشىمبايەۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
سونىمەن قاتار ول ەلدە جاڭا پارتيانىڭ قۇرىلۋىنا قاتىستى كەشە عانا جاريالانعان مالىمدەمە بويىنشا پىكىر ايتتى.
- جالپى، ەل ازاماتتارى قوعامدىق ۇيىمداردى، ساياسي پارتيالاردى قۇرۋعا ەرىكتى. ەڭ باستىسى، ءتيىستى ءىس-قيمىلداردى مەملەكەتتىڭ زاڭناماسىنا ساي جۇزەگە اسىرۋ كەرەك... وسى ورايدا پارتيالىق باسەكەلەستىكتىڭ دامۋى، جاڭا پارتيالاردىڭ پايدا بولۋى، وسىعان دەيىن قۇرىلعان پارتيالاردىڭ بەلسەندىگى قازاقستاننىڭ ارى قاراي قارقىندى دامۋىنا ىقپال ەتەدى. سوندىقتان ەلدىڭ دامۋى ءۇشىن بىزدە قۋاتتى ساياسي پارتيالاردىڭ بولۋى ماڭىزدى، - دەدى سەنات ءتوراعاسى.
بۇل تۇرعىدا ول جاڭا پارتيالاردىڭ قۇرىلۋىنا وڭتايلى قارايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا باستاماشىل توپ «ادىلەت» اتتى جاڭا ساياسي پارتيانىڭ قۇرىلاتىنىن مالىمدەدى.